新黨27歲 呼群保義勢必再起

新黨27歲了! 正值新冠疫情持續發燒，今年的黨慶不得不低調地辦理。新黨黨主席吳成典表示，今年黨慶定調為新黨好友回娘家，屬於「自家人」的團聚，希望過去支持過新黨的好朋友能在8月22日下午一起來為新黨一起過生日。面對近年來新黨的選舉結果不理想，新接任黨主席吳成典表示，黨不怕跌倒，怕的是沒有理想。最難風雨故人來，許多過去支持新黨的好友都在這時候回新黨幫忙，提供許多寶貴的意見，希望更多的好朋友來參加新黨的黨慶活動，一起讓新黨再站起來。

圖／新黨 提供

吳成典指出，新黨以台灣人民為念，捍衛中華民國的核心價值不會變，依憲法推動兩岸和平統一的方向也不會改變。新黨相信，兩岸的和平統一，絕不是誰併吞誰，而是台灣人民發展空間的擴大，讓兩岸同胞共同繼承祖先留下的錦繡河山及燦爛文明，共同分享中華民族復興的歷史機遇。我們更堅信，用對話取代對抗，必然是解決兩岸對立的正道。

新黨相信，兩岸的和平統一，絕不是誰併吞誰，而是台灣人民發展空間的擴大，讓兩岸同胞共同繼承祖先留下的錦繡河山及燦爛文明，共同分享中華民族復興的歷史機遇。我們更堅信，用對話取代對抗，必然是解決兩岸對立的正道。

圖／新黨 提供

由於去年選舉結果不如理想，新黨何去何從也備受支持者的關注。對此吳成典指出，新黨的創黨精神就是「黑就是黑，白就是白」，追求社會公平正義，當小市民的代言人；對於國家的定位，就是反台獨，捍衛中華民國。這是新黨不變的價值。

圖／新黨 提供

吳成典特別指出，面對外界的誤解，新黨要先自我檢討，在做法上要加強網路媒體的操作；在論述上必須要有更積極更明確的說明，告訴人民新黨反台獨、反貪腐，保衛中華民國的堅持不變。此外，加強落地化政策，爭取台灣人民的認同，莫忘新黨就是小市民的代言人。面對目前險峻的兩岸與國際局勢，吳成典表示，兩岸一定要用對談代替對抗，新黨過去在兩岸和平與交流上相當積極努力，將繼續扮演推動和平的力量，為台灣爭取最大的生存空間，我相信呼群保義新黨勢必再起。

黨慶地點: 公務人力發展中心福華會館(新生南路三段30號2樓)