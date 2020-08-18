「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

恐又有颱風生成？原本位在巴士海峽的低壓，今晚凌晨2時增強為熱帶性低壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新模擬，其進入廣東海面將持續發展，今晚前後有機率發展成第7號颱風「無花果」，並撲向廣東南部至雷州半島一帶，距離台灣愈來愈遠。

氣象局表示，熱帶性低氣壓外圍雲系影響，台灣東半部、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中部地區有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後並有局部大雨發生的機率。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今天至周五(22日)，中層(500百帕)「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，低層是乾熱的大陸氣團，日本熱浪持續，周六(23日)起減弱。台灣未來一周則皆在中層「太平洋高壓」的邊緣，其沉降作用較弱，大氣皆不穩定；周五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣，周六起轉西南風，水氣漸增、降雨也更多。

吳德榮說，今天西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性「大雷雨」發生的機率。迎風面東半部及恆春半島多雲有局部短暫陣雨。今天各地區氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至35度。

吳德榮表示，明天(19日)至周五(21日)，西半部晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。新竹以南午後對流機率較高，有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率；東南風迎風面恆春半島及東半部多雲偶有局部短暫陣雨。周六至下周一(24日)轉西南風，水氣更多、更不穩定；降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，應持續注意「大雷雨」及「劇烈天氣」。