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台彩：新北未婚女 領了15.6億

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
人人都想搶當史上最高頭獎得主。圖／聯合報系資料照片
人人都想搶當史上最高頭獎得主。圖／聯合報系資料照片

威力彩上月底史上最高頭獎卅一點二億元，共有二注獲獎，得獎者身分近來傳得沸沸揚揚。台灣彩券昨天證實，其中一注十五點六億位於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎，這位中獎人是新北市人、女性，年約卅多歲、未婚，特徵與外傳的中部長照機構護理師不同。

威力彩頭獎幸運得主是誰？坊間傳言沸沸揚揚，目前中部長照機構護理師傳言已被打破，至於另外一注開在台北市大安區的中獎人，截至目前為止尚未出面領獎。

台彩表示，這位在南投竹山開出中獎人來自新北市、年約卅多歲的未婚女性，她與親友前往南投旅遊時，順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候，看到對面的「大運發商行」，因為知道威力彩大連摃，也排隊買了威力彩兩注電腦選號，其中一注中頭獎。

中獎人任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算。據她自述，平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為「有買有希望」，每次約購買兩百元買一個夢想。中獎人以往曾經中過最高金額是刮刮樂刮中一萬元。這回她是在家中自己對獎。

據轉述，她一開始對到所有號碼非常驚訝，且嚇到頭皮發麻，激動到哭了出來，當天晚上睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，一直懷疑是不是一場夢。據她表示，中獎後沒有告訴任何人。中獎人也捐出一千萬元做公益，並包給投注站六十萬紅包。

威力彩 頭獎

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