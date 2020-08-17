環團籲三接站停工 學者：中油顧問公司坦承台北港較快

中油第三天然氣接收站工程3月刮除0.58公頃藻礁、最深30公分，證實環團認為該站不利藻礁生態的想法，應異地重建。環團今天也公布一段影片，中興大學環工系教授莊秉潔日前在一場會議中，公開指出他在擔任能源辦委員時，中油的顧問公司坦承「台北港比較快」， 但時任中油董事長陳金德隔幾天卻說，觀塘是唯一選項。

搶救大潭藻礁行動聯盟今天在總統府前舉辦記者會，要求三接停工、異地建站。根據環團提供的影片內容，莊秉潔8月10日參加一場台中港外廓堤開發會議，希望提出更多數值及其他案場的模擬結果，不要像中油三接只有一個方案，並指出「很多人覺得台北港更好」，但從來沒有看過正式報告說明到底需要幾年建站。

莊秉潔說，他剛開始擔任能源辦委員時，在三接還沒定案前曾到中油談過此案，「當時講到最後，七、八個人在小房間談，最後顧問公司說，的確台北港比較快，相對觀塘三接。隔兩天，陳金德突然說（觀塘）唯一選項」。後來他到研討會，當時顧問公司的人看到他頭都低低的，「那個案子真的被陳金德弄爛掉了，到現在都有點騎虎難下，時程比較趕。」

莊秉潔今受訪強調，台北港時程比觀塘案快，而不是有替代方案，至於為何中油捨棄台北港而選擇爭議更大的觀塘，根據他了解，因八里居民反對，新北市府必須尊重居民意見，但若執政黨可以協助居民了解問題，解決既有油槽距離住家過近的問題，只要居民不反對，新北市府也不會反對。

據中油過去評估，由於台北港腹地過小，若在台北港建站，前置作業、工程準備作業、圍堤填地及建站工程需要11年，無法配合大潭電廠擴建機組的時程。但莊秉潔說，台北港在兩年前還有許多空地，目前也有許多空地，應該不太需要大規模填海，即使已經有一些規畫使用項目，只要行政院、經濟部或交通部出面，天然氣接收站應該可以優先使用。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，觀塘第三天然氣接收站基地海象惡劣，腹地狹小，更因位於保育類珊瑚棲地，從原規畫的9座液化天然氣儲槽，縮減到4座，目前也只能興建2座。勉強在觀塘設置天然氣接收站，顯然不利天然氣穩定供應，未來另外2座儲槽需移至海上填區施作，環評能否通過也令人質疑。

陳憲政說，中油三接緊鄰大潭、環科、桃科、觀音等4個工業區，有數百家工廠，包含多家第三類毒性化學物工廠，一旦發生事故，極易波及周邊工廠，造成嚴重影響，不是反對興建三接，而是主張應該蓋在正確的場址，在問題還沒釐清前，中油應立即停工。