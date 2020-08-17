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不用再吃藥了？ 高血壓導管治療有效降血壓

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
醫師表示，高血壓導管可有效降血壓，並減少用藥；左起新竹馬偕心臟內科醫師林柏霖、患者羅先生、台灣高血壓學會理事長王宗道。記者楊雅棠／攝影
醫師表示，高血壓導管可有效降血壓，並減少用藥；左起新竹馬偕心臟內科醫師林柏霖、患者羅先生、台灣高血壓學會理事長王宗道。記者楊雅棠／攝影

高血壓若長期控制不佳，恐導致相關併發症，甚至有死亡風險；國人平均四位就有一位患有高血壓，但平均控制率不到五成。70歲羅先生患有高血壓及第二型糖尿病，每餐需吃19顆藥，一整天就要吃50幾顆，仍難以控制血壓，在醫師建議下，接受高血壓導管治療，術後大幅減少用藥，收縮壓也從180降到130毫米汞柱。

醫師表示，高血壓導管可降低20至30毫米汞柱的收縮壓，並減少用藥一到兩顆，有些人甚至可以一勞永逸，不用再服用降壓藥。

治療羅先生的新竹馬偕心臟內科醫師林柏霖表示，過去高血壓主要採取藥物治療，但往往需要合併多種藥物才能將血壓下降約10至20毫米汞柱，患者醫囑遵從性不高，血壓也難以穩定控制。

導管治療則是從腎臟著手控制血壓。由於腎臟在血壓調控扮演重要角色，若腎臟交感神經過度活化，導致腎素分泌增加，血管收縮，而使血壓升高。高血壓導管則是從鼠蹊部以微創導管方式到腎臟動脈，燒灼腎動脈旁的交感神經，降低交感神經活性以達到降血壓的效果。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，過去高血壓導管只要用於吃三、四種降血壓藥仍無法控制的難治型病患，以及已併發器官受損、用藥服從性低、服藥有副作用，及次發性高血壓治療血壓仍不可控制等五種患者。

但根據美國心臟學院年會今年發布的最新大型臨床研究顯示，在330名受試者沒有服用降血壓藥物狀況下，高血壓導管治療可以使患者於診間血壓平均下降9.2毫米汞柱。台灣目前也已執行約250例的高血壓導管治療，部分患者的降壓效果甚至達到20至30毫米汞柱。

因此王宗道建議，只要診間測量血壓收縮壓／舒張壓為150／90毫米汞柱、24小時動態血壓的收縮壓和舒張壓140／80毫米汞柱，就算不是難以控制的病患，也都建議施行手術。

林柏霖則表示，高血壓導管治療手術的安全性高，傷口小復原快，僅耗時1到1.5小時，隔天即可出院，且不影響腎臟功能。然而目前健保並無給付，自費費用約15萬元。

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