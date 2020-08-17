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他曝30歲後單身族的生活 網友認同推爆：根本心聲

聯合新聞網 / 綜合報導
他曝30歲單身族生活讓網友認同推爆。示意圖／ingimage
他曝30歲單身族生活讓網友認同推爆。示意圖／ingimage

單身的人30歲以後會是什麼樣的生活呢？有網友日前在網路分享他的下班日常，其中讓原po最有感的就是家中父母的身體健康變化，而文章發出後也引發眾多網友的認同直言「根本是心聲，超有感」。

原po在Ptt八卦板發文分享30歲後的單身下班生活，而最有感的就是長輩身體與年紀的變化，原po說「30歲前都在跑人家婚宴，30歲後開始跑告別式」，而漸漸也發現自己的父母身體不如從前，驚覺媽媽已經不太能勤勞打掃，爸爸則是說話音量越來越大，電視還會看到睡著。

原po還說，雖然爸媽持續嘮叨，擔心自己什麼時候結婚，但他也明白父母總是操煩很辛苦，更讓他有了「如果只能選一件事情好好做，那就是好好陪他們走完這輩子」的心，甚至稱媽媽是她最愛的女人，並呼籲大家打個電話關心一下家人。

另外他也提到其他30歲後的生活日常，像是漸漸不知道誰成家立業，以前很好的朋友結婚後多被小孩綁架，還有突然發現12點沒睡隔天精神就會超差，作息也會逐漸變得像自己以前口中的老人一般，以及在工作上也不像從前一樣那麼有衝勁。

文章一出讓許多人超有感，「寫出我的心聲」、「看完覺得有點心酸」、「不管年紀多大，在媽媽眼裡都是小孩子的樣子」、「中肯，淚推」、「中肯，人終究要回歸自己家庭」、「完全認同，到一定年紀後發現這世界上最值得在乎的就是父母」，還有人直言，「誰讓你把大家的日常面寫出來啦」。

結婚 告別式 PTT

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