還有兩周開學 苗栗公費疫苗最後3劑約1成小一新生未打
注射疫苗是預防傳染病最好的方法，距離小學開學日僅餘2周，公費疫苗最後3劑，苗栗縣4709名小1新生還有1成左右沒有施打，鄉鎮市衛生所拿出渾身解數，打電話、寫信等方法，促請家長帶小孩接種，進入國小前產生完整保護力。
國小8月31日開學，苗栗縣小1新生4709人，縣府衛生局統計，「兒童健康手冊」疫苗接種最後3劑，4合1疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺）目前4078人接種，比率86.6%，活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗4326人、91.87%，麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗4323人、91.8%。
頭份市衛生所主任徐春仕指出， 「兒童健康手冊」出生至3歲需密集施打基礎疫苗17劑，完成率可以達到9成以上，但為延續及提升嬰幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，5歲至入小學前需再追加接種3劑疫苗，但疫苗接種間隔時間較長， 容易被忽略。
此外，今年4合1疫苗一度缺貨，及新冠肺炎疫情影響民眾到醫療院所的意願，因此最後3劑仍有8.2%到13.4%幼童未完成接種，因施打疫苗必須1、2周的時間，才能形成保護力，衛生所打電話逐一通知，或是寫明信片等方法，通知家長帶小孩接種，產生完整保護力，避免新生入學後，同學間互動頻繁增加感染風險。
衛生局提醒家中有今年要讀小1新生的家長，檢查「兒童健康手冊」的預防接種時程及紀錄表， 確認完成應有疫苗接種，若還未補齊疫苗，請至衛生所或合約醫療院所接種，洽詢專線037-558101。
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