搶先全球！《幽☆遊☆白書》特展華山登場

《幽☆遊☆白書》首次日本之外獨立特展終於在2020/7/10台北華山正式登場！由日本版權方與羚邦集團有限公司（Medialink Group Limited）授權監製，《幽☆遊☆白書》特展將一舉集結動畫中最精華的內容，包含：四位角色的經典招式/合影留念、四大篇章經典場景回顧等重要內容，還有超人氣反派戶愚呂(弟)角色專區，及《幽☆遊☆白書》懷舊主題電玩等多項精彩內容，與粉絲一同重溫回憶！

《幽☆遊☆白書》特展7/10於華山舉辦。（圖／聯合數位文創提供）

在人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》中，不管是浦飯幽助對戰100%的戶愚呂(弟)，還是藏馬變回妖狐的英姿，靈異加格鬥元素的《幽☆遊☆白書》對許多七年級生來說是不可磨滅的童年回憶，其精彩的戰鬥與劇情角色刻劃至今仍令人難忘。這次主辦單位將重現四大篇章中的經典場景，讓粉絲可以直接走入展場，化身故事中的一員：例如加入幽助、桑原、藏馬、飛影的行列中，進攻迷宮城；也可以在暗黑武術會上，模擬飛影的經典絕招：「炎殺黑龍波」；甚至像桑原一樣使用次元刀，斬斷通往魔界的結界，或是擁有妖狐藏馬的浮葉科魔界植物，在魔界中飛翔。

《幽☆遊☆白書》特展7/10於華山舉辦。（圖／聯合數位文創提供）

《幽☆遊☆白書》特展7/10於華山舉辦。（圖／聯合數位文創提供）

為了讓觀眾可以回味過往抽萬變卡的童年回憶，每位購票入場的觀眾皆可在入場時獲得《幽☆遊☆白書》特展限定角色萬變卡乙張。五個款式中，除了展場限定的四位主角萬變卡外，平日觀展才有機會抽中限定隱藏版角色，提供觀眾試試手氣。更棒的是，每款萬變卡都有集章功能，凡是集到對應之角色集章，即可至商售區購買周邊商品時享指定優惠，隱藏版的折扣將更具特色，敬請觀眾把握展期時間，於平日入場挖寶！

《幽☆遊☆白書》特展

●活動地點：華山1914文創產業園區 東2D

●活動日期：2020/07/10- 2020/09/20

●活動連結：https://pse.is/V722N

《幽☆遊☆白書》特展7/10於華山舉辦。（圖／聯合數位文創提供）

快來參加活動！只要加入udn走跳世界粉絲團，留言回答問題就有機會獲得入場券2張唷！

◎活動方式：

1.加入udn 走跳世界粉絲團

2. 留言跟小編分享「你喜歡幽遊白書裡的哪個角色？為什麼？」並tag朋友來參加活動

◎活動時間：即日起至8月21日 12:00止。

◎得獎獎項：《幽☆遊☆白書》特展入場券 1組2張，共10名

◎得獎公布：8月21日 15:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於8月28日 18:00前將領取的完整資料（真實姓名、手機號碼與寄送地址）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com。逾時即取消領獎資格，也不做後補名額。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。