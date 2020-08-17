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威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
威力彩今年最高單注頭獎15.62億元於7月27日開出，共有2注，其中於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎。 圖／聯合報系資料照片
威力彩今年最高單注頭獎15.62億元於7月27日開出，共有2注，其中於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎。 圖／聯合報系資料照片

威力彩今年最高單注頭獎15.62億元於7月27日開出，共有2注，其中於南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎。

台彩表示，這位中獎人是新北市人，女性，年約30多歲，未婚，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時看到對面的「大運發商行」有人在排隊，因為知道威力彩大連摃、當期頭獎上看31億元，所以她也排隊買了威力彩2注電腦選號，其中1注中頭獎。

中獎人任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算。據她自述，平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為有買有希望，每次約購買200元，買一個夢想。中獎人以往曾經中過最高金額是刮刮樂刮中10,000元。這回她是在家中自己對獎，一開始對到所有號碼非常驚訝，且嚇到頭皮發麻、激動到哭了出來，當天晚上睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，懷疑是不是一場夢境。據她表示中獎後沒有告訴任何人。

中獎人捐出1,000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。至於另外1注開在台北市大安區的中獎人截至目前為止尚未出面領獎。

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