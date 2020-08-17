威力彩15.6億頭獎已領獎 新北30歲女中獎激動到哭

印尼（Indonesia）食人族、神祕國度北韓（North Korea）、南太平洋吐瓦魯（Tuvalu）、中南美洲海地（Haiti）、巴拉圭（Paraguay），還有中華民國邦交國巡禮……這些也許你一輩子都不會踏上的國度，卻已在Ben的人生旅行地圖上畫下了滿滿的註記，他的夢想是踏遍世界鮮少人去的角落，以最自然和率真的性情，訴說一段段動人故事。 在Ben所經營的YouTube頻道「融融歷險記」中，已經擁有超過20萬訂閱，豐富的影片內容不僅讓背包客的冒險交織許多前所未見的精采，年僅26歲的他，靠著最克難又節儉的旅遊方式，足跡也踏遍了超過50個國家，「唯有踏出世界，才會知道自己有多麼渺小。」

2020-08-17 15:05