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專去鮮少人去的冷門國家！「融融歷險記」Ben：唯有踏出世界，才會知道自己有多麼渺小

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／截自融融歷險記臉書
圖／截自融融歷險記臉書

年僅輕輕的他，靠著最克難又節儉的旅遊方式，足跡也踏遍了超過50個國家……

印尼（Indonesia）食人族、神祕國度北韓（North Korea）、南太平洋吐瓦魯（Tuvalu）、中南美洲海地（Haiti）、巴拉圭（Paraguay），還有中華民國邦交國巡禮……這些也許你一輩子都不會踏上的國度，卻已在Ben的人生旅行地圖上畫下了滿滿的註記，他的夢想是踏遍世界鮮少人去的角落，以最自然和率真的性情，訴說一段段動人故事。

在Ben所經營的YouTube頻道「融融歷險記」中，已經擁有超過20萬訂閱，豐富的影片內容不僅讓背包客的冒險交織許多前所未見的精采，年僅26歲的他，靠著最克難又節儉的旅遊方式，足跡也踏遍了超過50個國家，「唯有踏出世界，才會知道自己有多麼渺小。」

Ben分享，「在疫情爆發前的2019年，我至少有8個多月的時間都在國外，但2020年似乎已經不太可能再出國。」但他依然沒放棄創作的初衷，持續以定期推出的台灣系列作品，滿足眾人對旅行的期待和熱血。

大學時愛上旅行　最愛觀察當地人

仔細看他的作品，觀眾會有彷彿和他一起踏上旅程的錯覺，生動的介紹和與當地居民有趣的互動，也讓影片更加親民，這是他最受人歡迎的人格特質和魅力。

Ben說，他之所以開始熱愛旅行，其實源自於大學，加上從小看行腳類節目的契機，也奠定他冒險的基礎，「年輕時就是應該多嘗試、抱持開放態度，這樣才能認識許多平常不曾接觸的事物。」

他的旅行方式很特別，和一般人走馬看花、到觀光景點拍照的形式不同，他反而更喜歡靜靜地走在街頭上，甚至是坐在路邊、公園裡，就一整個下午觀察當地人的生活狀態，而對他來說，這就是一種享受。

他分享，旅行其實沒有大家想像中的難，他的旅費除了第一支食人族影片是跟爸媽借了5、6萬元出國外，其餘都是靠著自己打工、存錢，甚至主動寫信、提案，接演講、業配籌措，一點一滴累積每次旅行的費用。

一個人旅行　旅費其實沒想像的貴

而旅途的過程，他則是盡可能能省就省，不僅機票找廉航、轉機最多次的班次，住宿則是用沙發衝浪（Couchsurfing）省下昂貴的飯店錢，或選擇青年旅社過夜，「在景點到景點間則是能走路就走路，像是在土耳其（Turkey），我一天可以走上3萬步、每天走8個小時，而且都不覺得累。」

值得注意的是，在他的旅途中，他幾乎都是一個人出國，被問到會不無聊，他則充滿自信地說，「一個人旅行才最方便自在。」

他笑說，「大學的時候，曾經跟最好的朋友一起去了菲律賓（Philippines），結果回來以後就再也沒聯絡了，出國的過程常常能考驗友情，也是認識一個人的最好時機。」

好比說，他出國時，喜歡一個人靜靜地待在某一個地方觀察當地人的生活狀況，但有些人可能就想要趕行程、看更多不同的景點，「所以還是一個人好，想到什麼目的就出發，不用顧忌別人的感受；真正無聊時，開視訊跟朋友聊天就好，其實根本不是什麼問題。」

因為自己渺小　才不會用有色眼光看世界

旅行帶給他的最大收穫，他直言是「危機處理的能力」，特別是在某些語言不通的狀況下，很多人也許會慌亂，但他則會慢慢細心的溝通──累積經驗後，會發現沒有什麼事情是處理不了的。

此外，透過不同景致的震撼衝擊，他發現「唯有踏出世界，才會知道自己有多渺小，而正是因為自己的渺小，才不會用有色的眼光看世界。」

畢竟，人們常常因為自己的刻板印象而對某個國家有先入為主的成見，而沒有真正深入、認識當地；他的目的就是希望顛覆這個想法，更希望帶大家去看看不同的國度、專去別人不敢去的地方。

第一支影片就爆紅　正式踏上YouTuber之路

其實，之所以想要把旅程紀錄、拍攝下來，對他來說，「成為YouTuber的過程也是誤打誤撞。」

他的頻道正式成立的時間，約莫就是兩年前，而他一直是到替代役結束之後，才真正決定要做這件事。

英文系畢業後，他輾轉找了4、5個工作，但都不是很滿意，後來還甚至打算考證照，看能不能成為證券商，不過他發現自己的心根本不在這上面。

於是2018春節後，他毅然決定以印尼的食人族系列當成自己的第一支短片，便隨即買機票出發，「那時候沒什麼設限，也沒有計畫要達到什麼樣的訂閱數量，而是給自己一年的時間當作停損點，觀看次數並沒有那麼重要。」

他沒有想到的是，第一支食人族相關的影片就爆紅、關注程度破表，居然至今已突破了850萬觀看人次。

從無到有學習剪接　帶給觀眾無限精彩

過去所學和影像完全無關的他，為了自己剪好每一支影片，他很認真鑽研不同的剪片技巧，而這段練習和學習的過程，也是別人難以想像的辛苦。

Ben分享，剪影片最難的是邏輯的順暢度，以及口白和畫面的搭配，整支影片的轉折和音樂、素材的搭配，其實都是一門複雜的學問。

為了剪好一支影片，往往要花上6至8小時的時間，常會有剪一半就全部重來的狀況；而每一天的行程回到住宿地，他第一件事就是整理素材和資料，背後的堅持令人讚歎。

甚至在每一趟旅程，為了和觀眾介紹最正確的景點資訊和歷史故事，他必須花許多的時間鑽研和消化，才能吸收內化成分享的內容，這也讓旅行前的功課變得多出許多。

但Ben說，無論在印尼食人族部落與酋長共眠、在北韓與當地人打成一片、在俄羅斯（Russia）感受世界盃足球的狂熱、在埃及（Egypt）剪頭髮卻被全身扒光剃光、還有前往台灣的15個邦交國，這都是他此生獨一無二的珍貴體驗，因此再辛苦也值得。

「人生有很多種可能，希望我的旅程能讓你不再侷限於一方天地，而是看得更豁達更寬容。愈冷門的地方，我愈愛！」

（作者／魯皓平 本文出自2020.8.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

食人 印尼 出國 北韓 海地

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