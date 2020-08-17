雲林中醫師、中藥商譴責不法 制定用藥自律公約喚信心

台中中醫診所病患鉛中毒事件如雪球般越滾越大，讓不少民眾對中藥用藥產生不安疑慮，雲林縣中醫師公會今天連同中藥商業同業公會，向雲林縣政府遞交宣誓用藥自律公約，由縣長張麗善、衛生局長曾春美擔任見證人。張麗善表示，縣衛生局也會與中醫師、中藥商站在同樣立場，謹守檢驗原則，嚴正譴責不法，盼喚起民眾對中藥及製劑的使用信心。

超過30位中醫師及中藥商齊聲朗讀誓言，「我使用合法中藥、我絕不使用禁藥及我販售合法中藥、我絕不販售禁藥，如有違反公約願受法律制裁」。

不少民眾反映「到底安不安全？」中醫師公會理事長黃上邦說，鉛中毒事件是案發中醫師的個人行為，「知法犯法」應從重量刑，中醫師公會也代表全國聯合會表達抗議，莫讓單一事件影響整體產業發展。

黃上邦坦言，在鉛中毒事件發生後，中醫診所的就診率下降約2成，對中醫師的衝擊很大。「醫者仁心」大家不在意收入減少，而是擔心長期使用中藥治療慢性病的患者因此停藥，影響調理狀況。

台灣在1991年9月18日頒佈禁止含鉛丹口服用中藥之製造、調劑、供應；中藥用硃砂在2005年5月1日起禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列。

針對中藥用藥安全，依中藥材及中藥製劑品質管理規範，中藥材進口前即會先於邊境查驗，各地衛生機關逐年抽驗市售中藥、中醫醫療機構、中藥販賣業及中藥廠中藥材和中藥製劑。

中藥商業同業公會理事長沈裕益說，中藥材每年進口量約3000萬公斤，平均一位國人消費1.27公斤。來自中國產地約8.5成，其他國家約1.5成，無論從哪國進口，來台時皆須經過層層把關，包括符合汙穢物質、黃麴毒素及重金屬限量標準、二氧化硫標準等，規範嚴謹，幾乎和歐盟等同。

衛生主管機關經常派稽查員至藥廠、藥房抽查，業者自身也會定期參加法規常識和用藥安全講習；沈裕益指出，中藥材含有重金屬的品項本來就不多，主要為含有礦物成分的藥材居多，但現在這些藥材也都沒在使用，且中藥房是以養生、補藥為主，不會使用到含礦藥材，民眾能放心。