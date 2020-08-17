網路高富帥未必是Mr. Right 掌握4守則不怕渣男找上門
在網路便捷、步調快速時代，不少人會使用交友軟體結交朋友、甚至尋找自己的另一半，然而網路交友陷阱多，社會不乏因網路交友詐騙遭性侵的案件，台大醫院臨床心理中心臨床心理師馬心怡指出，不論是否成年，網路交友都需注意4大守則，以保護自身安全；若因網路交友產生困難處理問題，北市衛生局也提醒民眾，可至社區心理諮商門診尋求協助。
民眾時常聽聞「渣男偽單身交友軟體劈5女」、「網路交友遭3男性侵」等社會案件，根據衛生福利部統計，2019年性侵害通報案件新北市有2931件、台中2130件、桃園2069件、台北1590件。
其中，台北性侵害通報案件中，有76件因網友關係所導致，可見網路上認識的高富帥、白富美，未必就是Mr.／Mrs. Right，民眾在網路交友中須小心「真心換絕情」。
對此，馬心怡及衛生局也提醒民眾，可透過「EASY」4大守則防止自己落入網路交友陷阱，包含「Effort」努力確認、「Alert」保持警戒、「Safety」注意安全、「Yell」大聲呼喊。
馬心怡表示，網路世界是虛擬的，提醒民眾不要看到網路照片就投入自己的幻想，須提防對方留假資料、多家查證確保真實性；不要輕易在網路上留下真實姓名、電話、地址、就讀學校、身分等資料。
不要被對方甜言蜜語哄騙，若網友要求提供私密照片或影片，應該要明確表示拒絕，並斷絕往來；若要與網友見面也要掌握3原則，不要單獨赴約、約在白天、戶外或人潮多地方及隨身攜帶防身工具，避免穿著暴露；另外，一旦發現對方有任何詭異、不妥的行為，應該要立即呼喊求助，並逃離現場。
衛生局表示，若遇到網路交友產生的困難處理議題，導致情緒困擾，也可就近至北市12區健康服務中心，或是社區心理衛生中心的「社區心理諮商門診」尋求諮商服務等專業協助，相關資訊可至官網查詢。
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