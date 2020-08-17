台灣好行東北角海岸公車新路線 便宜搭乘暢遊五漁村
宜蘭頭城鎮背山面海，觀光資源豐沛，遊客成長，縣政府與東北角管理處打造在地接駁網路，鼓勵民眾搭乘大眾運輸再轉乘市區公車，今舉行「宜蘭東北角海岸線」通車典禮，這條路線以礁溪轉運站起點，串連沿海各觀光景點、更有「東方五漁村」亮點，每段票20元，推廣期間提供60元一日券及優惠套票，當天不限次數搭乘。
縣政府交通處表示，綠19「宜蘭東北角海岸線」，起點為礁溪轉運站，行經礁溪、頭城市區，接台2線東北角濱海公路，全長單程31公里。沿途停靠景點包含礁溪湯圍溝、烏石港、蘭陽博物館、外澳遊憩區、北關海潮公園、大溪漁港、大里遊客中心；沿途停靠的大眾運輸站點，包括礁溪轉運站、烏石港轉運站、外澳火車站、龜山火車站、大溪火車站，民眾轉乘也很方便。
特別是，路線設計停靠被譽為「東方五漁村」的觀光亮點。這是頭城鎮最北端的五個靠海聚落，分別是石城、大里、大溪、梗枋、外澳，這段全長近21公里；一條海岸線、五個沿海漁村、五個步調緩慢的火車站、五個規模不大的海港，像極了義大利拉斯佩齊亞省海沿岸的五個漁村、一個海港及三個沿海小島的五漁村，被聯合國列入世界文化遺產名錄中。
交通處強調，綠19「宜蘭東北角海岸線」要帶著遊客觀光旅遊，該旅遊區帶可以玩的種類包括潛水衝浪海岸遊憩、龜山島賞鯨自然探索、飛行傘刺激體驗、山徑古道健行賞景、自行車道慢行悠活等。
綠19「宜蘭東北角海岸線」每日往返共16班次，每60分鐘發一班次，單程行駛時間約55分鐘，營運時間早上9時至下午5時。全程二段次計費，每段次收費全票20元，持電子票證刷卡乘車享75折優惠，學生持電子票證學生卡刷卡乘車享5折優惠，持宜蘭敬老愛心卡刷卡乘車，免費搭乘。
東北角暨宜蘭海岸管理處與旅行社合作推出旅遊套票，每款套票內除了有宜蘭東北角海岸線的公車一日券，當日可不限次數搭乘外，還與沿線商家合推優惠，包含外澳服務區下午茶優惠、蘭陽博物館門票優惠、串聯黃金福隆線一日券優惠、石城服務區灆咖啡(石城店)下午茶優惠，套票預計9月1日上市，另有抽獎活動。
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