台灣好行東北角海岸公車新路線 便宜搭乘暢遊五漁村

台中中醫診所病患鉛中毒事件如雪球般越滾越大，讓不少民眾對中藥用藥產生不安疑慮，雲林縣中醫師公會今天連同中藥商業同業公會，向雲林縣政府遞交宣誓用藥自律公約，由縣長張麗善、衛生局長曾春美擔任見證人。張麗善表示，縣衛生局也會與中醫師、中藥商站在同樣立場，謹守檢驗原則，嚴正譴責不法，盼喚起民眾對中藥及製劑的使用信心。

2020-08-17 13:45