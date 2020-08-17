成大完成全台首例無輻射電燒 治療孕婦心律不整

成大醫院今天報告全台第一例心律不整的孕婦，以「無輻射電燒」成功治癒，而且因為沒有輻射，不會影響到胎兒健康，醫院希望能夠推廣到其他的心臟手術，讓輻射對健康的影響降到最低。

這名患者是在懷孕24周時，突然感覺心跳加速，快要昏倒，而前往成大急診就醫，經量測心跳超過每分鐘160下，診斷為陣發性上心室頻脈合併血壓下降，由於是孕婦，投藥治療常多所顧忌，經成大醫院醫療團隊評估後，以「無輻射電燒」成功治癒。

成大指出，「無輻射電燒」是利用貼片取代X光機，達到立體定位心臟及導管的效果，讓醫師可以在完全無輻射的情況下幫病人進行電燒，醫師也無需再穿著鉛衣，達到雙贏。成大迄今已累積30多例「無輻射電燒」經驗，所需電燒時間已與傳統電燒無異。這名孕婦接受無輻射電燒不僅是成大醫院首例，據了解亦是全台首度報告。目前最新的歐洲心律不整治療指引已將「無輻射電燒」用於孕婦列為「中度推薦」。

成大醫院心臟血管科醫師陳儒逸表示，一般來說，心律不整的治療選擇不外乎藥物或電燒。其中，傳統電燒治療需配合使用X光機，病人將因此接受比較多的輻射劑量，現在則有「無輻射電燒」，可以達到無輻射的治療。他相信，「無輻射」的觀念及技術會影響到未來的醫療，應用到所有心臟植入性電子儀器的置放等其他醫療，真正達到「無輻射」的治療時代。

陳儒逸指出，傳統電燒透過X光機的照射輔助，才會知道導管位置以記錄心電訊號及電燒。X光機記錄10分鐘，大約等同於照了200張胸部X光。這樣的輻射劑量雖不至於對母胎有立即性的不良影響，但仍然有可能會增加胎兒先天畸形及生長遲滯之疑慮。

成大醫院婦產部醫師游振祥指出，唯有在孕婦身體健康無虞的情況下，胎兒方有良好的生長環境。孕婦有心律不整引發心臟功能受損的症狀，必須要給予妥善的治療方能確保母胎的健康，而電燒治療是一種選擇。傳統上可以請孕婦穿上鉛衣，以減少胎兒受到輻射的影響，現在有無輻射電燒之醫療技術，便可免除受到輻射的顧忌。