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玩遊戲過頭？ 國衛院首創4問題評估手遊成癮風險

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
現在人不僅人手一支手機，近年來手機遊戲更已成為大小朋友生活的一部分。記者簡浩正／攝影
現在人不僅人手一支手機，近年來手機遊戲更已成為大小朋友生活的一部分。記者簡浩正／攝影

現在人不僅人手一支手機，近年來手機遊戲更已成為大小朋友生活的一部分，但過度迷戀恐不只「網路成癮」，而是世界衛生組織已列為精神疾病的「遊戲成癮症」。

為協助國人理解自己的遊戲成癮情況，國家衛生研究院今舉行記者會，發表全球第一套「手機遊戲成癮」的評估量表，包含「過度沉迷，產生負面影響」、「耐受性」及「戒斷症狀」等3大面向，只需回答4題，就能有等同專業醫師的初步評估，若得分超過10分以上，就需要注意成癮風險。

國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒表示，網路已是每個人生活所需，近年已不再討論網路成癮，而是關注手機遊戲成癮議題。判斷成癮的主要因素包括過度沉迷產生負面影響、耐受性（愈玩愈久才能滿足）和戒斷症狀（不玩就感覺不安），此跟傳統的成癮行為很類似。

林煜軒說，他與心理師潘元健、馬偕精神科主治醫師邱于峻等研究團隊，發展智慧型手機遊戲成癮評估量表（PMGQ），共分為標準版（12題）與簡式版（4題）兩版本，提供手機使用者針對最近3個月接觸手機遊戲的情形進行自我評估。

簡易版有4個題目，每項敘述可選擇1（極不符合）到4分（非常符合），題目包含「我曾因長時間玩手機遊戲而眼睛酸澀、肌肉痠痛，或有其他身體不適」；「我常常原本沒有打算玩手機遊戲，卻會忍不住拿起手機來玩一下」；「在過去3個月裡，我感覺需要更常玩手機遊戲，或玩更久的時間才覺得我玩夠了」；「如果不能玩手機遊戲，我會覺得靜不下心，感到很煩躁」。研究發現，若簡式版本得分高於10分以上，就需要注意可能有手機遊戲成癮的情形。

林煜軒說，他們對全國1萬775名學生進行調查，當中有113位學生是由精神科醫師進行診斷會談，發現會談結果跟評估量表有高度一致性。即只要回答上述4道題目，就能有等同專科醫師的評估水準。此研究成果刊登於2019年10月國際網路心理學頂尖期刊「網路心理學、行為與社群網路」（Cyberpsychology Behavior and Social Networking）。

而研究結果發現，屬手機成癮的使用者，除使用手機的時間明顯較長以外，在手機遊戲的消費意願也跟著提高。如國小學童為21.4%，國中生為36.3%，而高中生則高達42.2%，皆明顯高於一般學生的手機遊戲消費情形，值得家長與師長關注。

林煜軒建議，民眾可運用評估量表來提早發現手機遊戲成癮的潛在族群，同時可搭配團隊自行研發的「Know Addiction」手機程式APP，來瞭解手機使用時間的具體情形，建立良好的手機使用習慣。

該量表內容包含「過度沉迷，產生負面影響」、「耐受性」以及「戒斷症狀」等3大面向，只需要回答4題，就能有等同專業醫師的初步評估。(國衛院提供)
該量表內容包含「過度沉迷，產生負面影響」、「耐受性」以及「戒斷症狀」等3大面向，只需要回答4題，就能有等同專業醫師的初步評估。(國衛院提供)
國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒表示，網路已是每個人生活所需，判斷成癮的主要因素包括過度沉迷產生負面影響、耐受性和戒斷症狀。記者簡浩正／攝影
國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒表示，網路已是每個人生活所需，判斷成癮的主要因素包括過度沉迷產生負面影響、耐受性和戒斷症狀。記者簡浩正／攝影
為協助國人理解自己「手機遊戲成癮」情況，國衛院今發表全球第一套的評估量表，若得分超過10分以上，就需要注意成癮風險。記者簡浩正／攝影
為協助國人理解自己「手機遊戲成癮」情況，國衛院今發表全球第一套的評估量表，若得分超過10分以上，就需要注意成癮風險。記者簡浩正／攝影

醫師 網路成癮 手遊

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