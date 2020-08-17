濛脈邁鄒向山探索 2020阿里山脊梁山脈系列活動開跑

2020阿里山脊梁山脈系列活動於即日起開跑，在交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與各部落夥伴的共同努力規劃下，自8月14日活動由里佳部落開始，將陸續推出15場部落主題活動，帶民眾深度感受更不一樣鄒族部落的精彩。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

本年度活動共分為4大主題，「maezo生活-部落美製造所」，帶領遊客一起走進部落生活、體驗鄒式美學；「maezo智慧-鄒吧學習假期」，部落的專家帶你親自走進阿里山，走近生活，用鄒的速度，用五感學習鄒族世代相傳的山林智慧；「maezo品嚐-阿里山的饗宴」，這是一場以食物為主題的五感旅行，部落達人帶你體驗美食與在地文化的精彩交會，打造獨一無二的饗宴派對；「maezo山脈-脊梁山脈假期」，跟隨族人的腳步尋找記憶中的古老路徑，穿梭在蓊鬱的森林古道，6天5夜沿途體驗部落的人文特色，一步步探索神秘的鄒族文化，各系列內容十分豐富，不容錯過。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

阿里山管理處處長馬惠達強調，今(2020)年臺灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，在阿里山鄒族部落將結合過去幾年陪伴阿里山在地居民發展生態導覽、空間形塑、觀光品質優化等成果，串聯出更多完整的在地深度山林探索體驗，歡迎大家到阿里山作客，感受鄒族部落的風景之美與溫暖人情。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供