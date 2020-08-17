日本火山灰今持續影響東部空品 低壓帶來降雨可望洗除
東半部空品過往都是一片綠油油的「良好」等級，今天受日本西之島火山噴發的火山灰影響，空品僅為「普通」等級，環保署空品監測網指出，菲律賓東方低氣壓可望為東部帶來降雨，對火山灰有洗除作用。
空品監測網指出，西之島火山噴發的火山灰，隨著東風的氣流影響台灣北部、東部及恆春地區空氣品質，昨日PM2.5最高濃度為恆春站下午5時PM2.5達到每立方公尺36微克、宜蘭站下午6時達34微克。
今天環境風場為偏東風，空品監測網表示，火山灰仍有機會影響東部地區空氣品質，多為普通等級，不過受到菲律賓東方低壓影響，南部及東部地區降雨機率高，對火山灰有洗除作用；西半部位於背風面，風速較弱且中午至午後降雨發展前受光化作用影響，臭氧濃度易升高。
今天各地空品，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級，雲嘉南以南局部地區和花東空品區短時間達普通等級；金門為「普通」等級。
明天仍受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，垂直擴散佳；竹苗、中部地區須留意臭氧濃度易上升。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級。
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