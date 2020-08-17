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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

守護海洋！agnès b.辦展、淨灘活動 送限定環保T恤

聯合報 / 即時報導
展覽以「海洋的塑膠」為主題，發表TARA探險船相關研究成果。圖／agnès b.提供
展覽以「海洋的塑膠」為主題，發表TARA探險船相關研究成果。圖／agnès b.提供

日前Pew Charitable Trusts與SYSTEMIQ合作發表的一項研究揭露，每年流入海洋並帶給海洋生物生存威脅的塑膠垃圾量如果再不獲得控制，20年後可能會增加至目前的3倍左右，顯示海洋汙染的問題持續擴大，尤其今年碰上新冠肺炎，一次性的塑料醫療用品也對地球造成很大的傷害。

為讓大眾能養成更積極的環保意識，時尚品牌agnès b.特別在誠品信義店1樓店上於8月7日至9月27日舉辦「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」。展覽以「海洋的塑膠」為主題，發表TARA探險船相關研究成果。觀展者能了解無所不在的微塑膠，如何無形卻深入地影響環境生態與人體健康，進而在日常中自覺地減少使用塑膠容器，友善對待地球。

TARA探險船是在agnès b.品牌設計師與創辦人Agnès女士於2003年成立TARA海洋科學考察基金會後誕生的，這搜雙桅縱帆船航行於全球海域，進行科學生態研究計畫，自2010年起開始收集海洋中的微塑膠，之後幾年除了針對地中海進行塑膠汙染物的研究之外，也在北極海、北太平洋等海域發現塑膠汙染區塊。

根據超過35,000個收集樣本，TARA科學家發現微塑膠汙染已遍佈包含極地區域的所有海洋，如果放任海洋中的塑膠汙染惡化，30年後海洋中的塑膠可能會比魚類還多。而且微塑膠與海洋生物會出現日積月累的交互作用，附著於微塑膠的毒素與病原體會入侵海洋生物，接著進入食物鏈，最後再被食物鏈頂端的人類攝取，所以這一切都是我們無法置身事外的問題。agnès b.希望透過「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」讓每個人都能實際做出改變，落實對待海洋友善的理念。

此外，為讓更多人有興趣響應關注守護海洋議題，agnès b.也邀請大家一起參與線上線下的兩大活動。其一是在展覽活動期間的「Together for the Ocean」Instagram活動，只要在個人Instagram上分享落實減塑行動或保護海洋環境的照片，並加入指定Hashtag，即有機會獲得agnès b.限定環保再生T-shirt一組。

另一個則是9月12日舉辦的”No”Plastic at Sea淨灘行動，開放部分名額給民眾參與，於誠品信義店展場採現場報名，參加者可獲得agnès b.限定環保再生T-shirt一組。名額有限，額滿截止。

agnès b.限定環保再生T-shirt。圖／agnès b.提供
agnès b.限定環保再生T-shirt。圖／agnès b.提供
為讓大眾能養成更積極的環保意識，agnès b.特別在誠品信義店1樓店上於8月7日至9月27日舉辦「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」。圖／agnès b.提供
為讓大眾能養成更積極的環保意識，agnès b.特別在誠品信義店1樓店上於8月7日至9月27日舉辦「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」。圖／agnès b.提供
期待藉由展覽中揭露的海洋塑膠危機落實對待海洋友善的理念。圖／agnès b.提供
期待藉由展覽中揭露的海洋塑膠危機落實對待海洋友善的理念。圖／agnès b.提供
每件agnès b.限定環保再生T-shirt是由9個回收寶特瓶製成。圖／agnès b.提供
每件agnès b.限定環保再生T-shirt是由9個回收寶特瓶製成。圖／agnès b.提供
為讓大眾能養成更積極的環保意識，agnès b.特別在誠品信義店1樓店上於8月7日至9月27日舉辦「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」。圖／agnès b.提供
為讓大眾能養成更積極的環保意識，agnès b.特別在誠品信義店1樓店上於8月7日至9月27日舉辦「Plastic at Sea海洋的塑膠危機．環境教育展」。圖／agnès b.提供

品牌 誠品 新冠肺炎 海洋汙染 淨灘

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