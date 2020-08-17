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7-ELEVEN新增郵局便利包24小時寄件服務 小包裹最划算
繼全家便利商店之後，現在到7-ELEVEN也能寄郵局便利包了！7-ELEVEN再度發揮全台最多服務據點的就近便利性，宣布自8月17日起與中華郵政合作，於全台5,800家7-ELEVEN提供郵局便利包1號包、2號包寄件服務，即日起至9月30日止更推出「寄件免手續費」優惠活動，資費分別為36元與48元，與郵局相同，讓消費者享受實惠且24小時都能寄件的便利性。
對一般上班族，或是兼職小賣家而言，最大困擾就是無法配合傳統郵局寄件時間。7-ELEVEN寄件服務整合集團內、外物流品牌，服務項目包含交貨便、國際交貨便、黑貓宅急便、DHL、FedEx等，原本就提供非常多元的寄件選擇。這次再新增郵局便利包的寄件服務，則是針對1公斤以下的小型宅配包裹，提供比一般店到店更實惠的選擇。服務是由門市收件後再由郵差寄送到指定地點，一般地區約3～5天可送達。
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