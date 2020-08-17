7-ELEVEN新增郵局便利包24小時寄件服務 小包裹最划算

日前Pew Charitable Trusts與SYSTEMIQ合作發表的一項研究揭露，每年流入海洋並帶給海洋生物生存威脅的塑膠垃圾量如果再不獲得控制，20年後可能會增加至目前的3倍左右，顯示海洋汙染的問題持續擴大，尤其今年碰上新冠肺炎，一次性的塑料醫療用品也對地球造成很大的傷害。

2020-08-17 12:02