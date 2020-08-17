他與居家檢疫友人聚會後出現症狀 醫傻眼怒轟：為何這麼急

我國新冠肺炎境外移入確診個案持續出現，不過北榮胸腔內科醫師蘇一峰就在臉書提到，一名病患因曾與居家檢疫的朋友聚會而出現發燒及呼吸道症狀，因此到院採檢，讓他無奈說「為何這麼急」，消息一出也讓許多網友生氣撻伐。

蘇一峰14日在臉書發文，一位出現發燒及呼吸道症狀的患者到院採檢，其中這名患者的其他症狀欄位上竟標註著「朋友8月11日剛從美國回國」，不禁讓蘇一峰無奈表示，「你為什麼要這麼急呢？為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？」，而蘇一峰也提到，這名患者在採檢的過程中還對他用力打了一下噴嚏，讓他當下心裡毛毛的。

而此消息一出也讓不少網友紛紛撻伐，「真是的，用視訊不就見面了嗎？」、「不是隔離嗎，是偷跑還是放人進屋」、「明知道剛從美國回來為何要聚，真的是自私到不行只顧著自己爽」、「遇到這種人醫師真的很無言，根本不珍惜醫療資源」，也有網友提到，「之前確診的大學老師跟友人，就是這麼中的」，更有人說，「找不出的感染源就是這麼來的」、「這個若爆了，就真的本土了」。

目前我國國民自海外回台皆需進行居家檢疫14天，並詳實記錄體溫及健康狀況，而隔離期間也應與家人分開居住及保持良好衛生習慣，也應避免非必要的訪客拜訪，若在隔離期間違反相關規定將會依照傳染病防治法開罰。