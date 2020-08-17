中元這樣拜 大小事好Peace！

農曆七月半中元普渡是不少家戶、社區和公司的年度大事，依照傳統習俗舉辦普渡法會有很多眉角要注意之外，還要準備三牲四果等眾多供品！祭拜好兄弟禁忌多，想要大小事Peace，細節得多用心才能拜得安心又放心。

每到農曆七月一日鬼門開，四方好兄弟有一個月的「假期」，中元普渡規矩和禁忌都多，就是提醒大家要做好招待好兄弟的準備。

農曆七月半中元普渡為家戶、社區和公司的年度大事。 圖／聯合報系資料庫，記者劉學聖攝影

以祭祀的時間點來說，要過了未時才能祭祀好兄弟，就是午後1點到3點，黃昏之前都很適切。拜拜的地點也要慎選，要設在住家門口之外的室外，頂樓露台、前陽台或是門外空地都是不錯的選擇，才不會讓好兄弟被門神阻擋。禱詞沒有固定的說法，只要虔誠簡單說明中元普渡的用意即可，要注意不要提到個人的姓名、地址或是祈願。

供品的選擇也是一門大學問，怕挑錯東西犯禁忌，又擔心準備了一堆大魚大肉、零食，光是善後大家的腸胃恐怕要鬧脾氣！到底供品怎麼挑選才能挑得好、拜得巧呢？

首先要準備豬、雞、魚熟食的三牲，水果要避免番石榴、番茄等「番」字輩家族，香蕉、李子、梨子「招你來」和釋迦、鳳梨這些形貌和諧音踩雷的水果也要避掉。除了大魚大肉之外，供品也要兼顧家人的健康，日本人冰箱裡必備的國民飲料「可爾必思」也是普渡很棒的選擇。

普渡選供品，一定要挑大人小孩都喜歡的食品。 圖／「可爾必思」 提供

「可爾必思」內含獨特乳酸菌能幫助消化，吃完三牲、零食用酸甜的滋味解膩最剛好，非常適合全家人飲用。特別是炎熱的夏季這一味清爽又開胃，是一款大人小孩都會喜愛的飲品。「可爾必思」的諧音Peace，和白色的瓶身也給人和平的感受，今年在五彩繽紛的供桌上留個位子給白色的「可爾必思」，祈求一切平安健康吧！

中元普渡整箱「可爾必思」有拜有Peace。 圖／「可爾必思」 提供

來自日本、歷史超過100年的「可爾必思」為乳酸菌飲料的經典品牌，獨家的乳酸菌是美味與健康的根本，能幫助消化、維持消化道機能，零脂肪且不添加防腐劑，清爽酸甜的滋味清爽好喝又安心。「可爾必思」除了直接飲用，還可以變化加入料理或是甜品，利用優惠促銷整箱搬回家，酸甜好滋味時刻相伴。

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