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健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

家中老人病倒不用慌 出院仍能轉銜長照2.0

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院自106年9月執行出院準備服務轉銜長照2.0計畫，提供病患及其家人照護需求。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院自106年9月執行出院準備服務轉銜長照2.0計畫，提供病患及其家人照護需求。記者陳夢茹／攝影

現今社會擔心家有一老恐吃不飽，少子化社會不像過往大家庭隨時有人手可照應給予協助，衛生福利部桃園醫院自2017年9月執行出院準備服務轉銜長照2.0計畫，提供病患人照護需求，減輕家屬的壓力。

桃園醫院出院準備服務護理師張伊寧，已從事出院準備服務工作10年，她說曾遇到有位高齡104歲的阿嬤，5年前跌倒後生活就需他人協助，當時家中僅有兒子及媳婦，孫子女們都在外地就學及工作，礙於阿嬤本身有聽語障及家中環境無考慮申請外籍看護及機構照顧，就由當時寒假的孫子照顧，寒假結束後面臨白天無照顧人力的窘境。

經院方與其家屬一番溝通後，家人同意申請長照2.0資源，協助阿嬤用午餐、更換尿片、交通接送，並向當地縣市輔具中心租借輔具，包括氣墊床、便盆椅及輪椅等，藉由長照資源減輕家人的照顧壓力，不用在上班空檔疲於奔波，或擔心家人狀況。

張伊寧表示，桃園出院準備服務轉銜長照2.0計畫，呼籲住院病人及家屬及早的了解後續照護可能面臨的狀況，提早準備，若有進一步地照護需求，在出院前可主動向院方詢問「是否有出院準備服務？」

張伊寧說，出院前三天即轉銜長照2.0，可藉由政府資源共同協助返家照護的人力、能力及物力的準備，並且在住院期間由醫療人員指導主要照顧者返家照護技巧，以減少不必要的再入院，降低醫療的消耗，增加病人的照護品質，創造民眾、醫療人員、政府3贏的醫療環境。

長照 阿嬤 寒假 外籍看護 少子化 護理師

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