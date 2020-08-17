洗澡摸到乳房有硬塊 微創手術切除良性腫瘤不影響外觀

「醫師，我的乳房有硬塊，怎麼辦？」新竹一名25歲陳姓女子無意在洗澡時發現右側乳房有硬塊，因害怕而到醫院求診，醫師觸診時，發現右側乳房明顯有一腫塊，立即安排乳房超音波檢查，右側乳房外上方約有2.4公分的腫瘤，邊緣平整，無明顯血管供應，再經過細針抽吸後發現為異常細胞，醫師以乳房腫瘤微創手術切除腫瘤，傷口只有約0.3公分，完全不影響乳房外觀，開完刀即可回家，不需住院，目前陳姓女病患已回復正常生活，持續追蹤。

根據衛福部國民健康署統計，乳癌的發生率在近10年來成為女性最常發生的癌症，乳癌也佔婦女癌症死亡排名的第4位，45至49歲為國人婦女乳癌發生率最高的年齡層。

中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師古君平指出，乳房良性腫瘤切除是在局部麻醉下即可切除，但往往會留下2至4公分的疤痕，術後外觀較差，若患者有蟹足腫，過度增生的疤且會痛體質，疤痕將更為明顯，且許多病患的乳房良性腫瘤一長就是好幾顆，若以傳統手術切除，有時須開幾個傷口才能將腫瘤移除乾淨，導致乳房外觀「千瘡百孔」。

而此次手術採用的乳房微創手術，是在超音波導引下進行腫瘤切除，可藉由移動探針來移除2顆以上的腫瘤，並且只要1個0.3公分的傷口即可，不需增加傷口，即可移除3公分以下的腫瘤，術後恢復時間較短，也不易有傷口感染的問題，並擁有較佳的術後外觀，適合腫瘤小於3公分、良性腫瘤，及有蟹足腫體質的病患。

古君平也提醒，女性從20歲開始做自我檢查，40歲以上女性，每2年交替進行乳房超音波或乳房攝影檢查，至於乳癌高危險群婦女，應與醫師討論，何時開始定期檢查。