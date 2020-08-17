足底筋膜炎爆痛反覆發作 3招運動腳跟變輕鬆
工作需要久走、久站的上班族，是足底筋膜炎的好發族群，不少患者雖然接受治療，症狀有稍緩解，但只要隔段時間老毛病就會再復發。物理治療師林惠玲指出，平時可多做三招規律伸展運動，分別是「前足底筋膜伸展」、「小腿後肌伸展」與「腳底滾球」，可降低復發機率。
從事服務業的薛先生，工作時需要久走久站，從幾年前起卻出現早上醒來腳踏地時，腳底爆痛，走路時腳跟還特別痛，只要久站就更痛，經就醫診斷為足底筋膜炎。活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師林惠玲表示，足底筋膜是腳底足弓的主要支撐，能吸收走路時所產生的反作用力。任何可能導致足底筋膜不正常拉力情形，都有可能造成足底筋膜炎，像是高足弓或扁平足、體重過重、愛穿高跟鞋，或習慣用足跟蹬地者，都是好發族群。特別是工作需要久站、久走，或腿後肌較僵硬者，不僅容易有足底筋膜炎，還會常復發。
林惠玲說，在治療上可用熱敷、電療及超音波等物理治療方式止痛，一般需要治療半年以上。最新的治療新趨勢則是用震波治療，非侵入性的震波治療能活化細胞並加速組織再生，緩解疼痛，不僅治療效果更深層，也能加速緩解疼痛。
林惠玲並示範三招預防足底筋膜炎「復發」，患者可以做的規律伸展運動。第一招「前足底筋膜伸展」，以手指與腳底交扣，往上往後拉30至60秒至腳底微微緊繃，每天1到2回，可牽拉腳底及腳後跟的肌肉與肌腱，達伸展效果。第二招「小腿後肌伸展」，以弓箭步伸展小腿後側，可達牽拉腳後跟肌肉的效果，或使用拉筋板伸展，效果更好。
第三招「腳底滾球」，發作初期可先以軟網球，在腳底畫圓輕踩3至5分鐘；足底筋膜炎的後期可選較硬一點的球，如棒球等，以深層按摩足方肌、足弓肌群等足底肌肉，達到放鬆足底筋膜的效果。提醒做這運動時，足底踩球不可過度放鬆，每天最多5分鐘。
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