快訊

極端氣候配內戰...葉門「世界遺產」的文明崩毀

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

號稱台灣最甜草莓「戀香」 今秋釋出種苗明年吃得到

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出量產，消費者明年初就能吃得到。圖／農委會苗栗農改場提供
「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出量產，消費者明年初就能吃得到。圖／農委會苗栗農改場提供

農委會苗栗區農業改良場六年育種，在產區優選草莓「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出量產，消費者明年初就能吃得到。

苗栗場表示，「戀香」品種的氣候適應性優，推出後半年，產區繁殖流通的種苗即達2萬株以上，繁殖速度深獲肯定。在食味部分，「戀香」草莓酸甜軟Q廣受歡迎，且果實糖度可達16度，一般現有品種則為10至14度；在病害部分，對主流品種「香水」最新病害-葉枯病也具抵抗力。

苗栗場說，「戀香」草莓果實產期最早從定植當年12月開始，最晚到翌年5月，可達6個月以上，能解決供應期問題。另外，「戀香」品種果實大而形美、品質優、食味佳，在市場的拍賣價格也顯著高於現有品種「香水」；同時「戀香」果實較扎實，可承受山區顛頗路段運送，經販商測試，果實貯運後可維持優良品質，能鋪貨至高端通路。

比較特別的是，「戀香」品種具較耐病害的特性，能搭配有機農法栽培，於技轉當年的果實產季，即能量產有機「戀香」草莓上市販售。

苗栗場表示，「戀香」品種推出對於草莓產區拓展、友善栽培、精品行銷等方面，皆帶來突破性發展。「戀香」草莓受政府品種權保護，有興趣嘗試種植的農友，可至官網查詢技轉商名冊洽購，以確保購得正港的「戀香」種苗。

如有任何問題可洽詢苗栗場草莓推廣專線(037)991025分機236吳先生。

「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出量產，消費者明年初就能吃得到。圖／農委會苗栗農改場提供
「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經1年量產繁殖成功，逾20萬株種苗將在今年秋季釋出量產，消費者明年初就能吃得到。圖／農委會苗栗農改場提供

農委會

延伸閱讀

久違40年 苗栗苑裡海邊重現牽罟

苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

相關新聞

肝帝難敵癌王 許金川：陳定信忙到沒時間健檢

有「台灣肝帝」之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信六月廿四日死於胰臟癌，享壽七十七歲。華人肝膽腸胃科權威仍敵不過「癌中之...

再熱一周！北部恐破36℃

中央氣象局昨天表示，未來一周維持炎熱天氣，全台各地高溫上看卅五度，北部地區可能破卅六度。受低氣壓影響，今明兩天花東及南部...

「三高」該如何燉補？中藥小學堂爆紅 教你防中毒5撇步

「醫師，中風可以吃四物嗎？要去哪裡買才安全？」「有人說鉛比較重，黑心商人放在中藥增加重量牟利，是真的嗎？」台中中醫診所病患鉛中毒風暴愈滾愈大，隨著受害人數逐日增加，民眾心驚驚，心中充滿問號。

生活美學／在都蘭的土地上 舒米恩要唱給全世界聽

咖啡廳老闆娘送上咖啡，附帶一句「不會拉花」。舒米恩笑回：「阿姨只有老花，沒有拉花。」

號稱台灣最甜草莓「戀香」 今秋釋出種苗明年吃得到

農委會苗栗區農業改良場六年育種，在產區優選草莓「苗栗1號-戀香」，是目前國內最甜的草莓品種，去年推出受產業熱烈關注，歷經...

呂宋島熱帶低壓 最快後天生成第七號颱風「無花果」

在菲律賓呂宋島周邊的熱帶低壓，有可能生成今年第七號颱風「無花果」，中央氣象局表示，明後兩天海面上條件還不錯，最快明天深夜...

呂宋島熱帶低壓有機會成颱 彭啟明：台灣不受直接影響

氣象達人彭啟明表示，過去這幾天，台灣西半部的午後雷陣雨相當顯著，主要是位在太平洋高壓的邊緣，晴朗炎熱，但水氣略多，吹著偏東到東南風，午後雷陣雨也就延伸到西半部平地，這周天氣仍類似，西半部平地仍要留意會有局部較大雷陣雨出現。

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(17日)晨真實色雲圖顯示，低壓雲系在呂宋島東...

優人物／朱平 陳郁敏 雙城生活

全然通透的屋內，沒有牆壁、沒有空調。日正當中，遠方都蘭山卻吹來陣陣涼風，穿過朱平與陳郁敏的家，流入另一端的太平洋。兩人在...

健康你我他／涼拌、蒸煮與汆燙 簡易料理避高溫

炎天暑月，兩個月的暑假，是讀大學女兒難得回家的假期，我怎能錯過為孩子洗手做羹湯的機會。上市場採買前，擦好防曬，搭配防曬衣...

悲傷出現胸悶 小心罹患「心碎症候群」

現代人工作生活壓力大，若突發壓力事件、情緒極度悲傷時，出現胸痛、胸悶、吸吸短促等情形，小心可能罹患了「心碎症候群」，應盡...

肋骨骨折原因多…如何治療 衡量3因素

路邊新裝了分開行人與車子的黃色小柱子，老林沒注意騎腳踏車就撞了上去，整個人重摔在地，以為只是皮肉傷，但胸部很痛，照了X光...

熱門新聞

苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

一張圖看天氣 下周北部熱爆中南部要防午後大雨

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

全台12縣市大雨特報！ 新竹以南至屏東慎防強降雨

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。