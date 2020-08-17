中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(17日)晨真實色雲圖顯示，低壓雲系在呂宋島東北部近海，向西北西移動。

最新(16日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GEFS)模式，皆模擬其進入南海後將逐漸發展，持續向廣東南部一帶前進，與台灣的距離將漸行漸遠。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(17)日至週五(22日)，500百帕「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊；週六(23日)起減弱東退；台灣則皆在「太平洋高壓」的邊緣，沉降作用弱。週五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣，週六起轉西南風，水氣更多；未來一週大氣皆不穩定。

吳德榮表示，最新(16日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(17)日各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。

大氣不穩定，午後新竹以南有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。迎風面恆春半島及東半部偶有局部短暫陣雨。今天各地區氣溫：北部23至36度、中部22至36度、南部23至35度、東部23至35度。

最新模式模擬顯示，明天(18日)至週五(21日)各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。新竹以南午後對流機率較高，有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率；東南風迎風面恆春半島及東半部偶有局部短暫陣雨。

週六、下週日轉西南風，水氣更多、更不穩定，午後對流機率再提高、影響範圍擴大，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意「大雷雨」的發生。