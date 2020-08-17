生活美學／在都蘭的土地上 舒米恩要唱給全世界聽

咖啡廳老闆娘送上咖啡，附帶一句「不會拉花」。舒米恩笑回：「阿姨只有老花，沒有拉花。」

哄堂大笑。這裡都是熟人，出門往上幾步是國小母校、轉幾個彎是教會，不遠處有著彩繪鐵門的洋房是他家，Google地圖直接標明「舒米恩的家」。

這裡是都蘭。愈來愈多外來人輕易地在都蘭的土地上說愛都蘭，而如今都唱到國際的舒米恩，還是想守住故鄉，「都蘭就是我的歸屬。」

從來不是天才

阿美族的舒米恩以「跳格子」獲第45屆金馬獎最佳新演員獎、「Suming舒米恩」獲第22屆金曲獎最佳原住民專輯獎，「太陽的孩子」電影主題曲「不要放棄」是52屆金馬獎最佳原創電影歌曲與第27屆金曲獎最佳年度歌曲獎雙料，還在2017年獲總統文化獎之青年創意獎。

這麼一位唱作俱佳、演歌雙棲的青年，國中之前在部落完全未顯現歌唱天分，在樂隊吹點笛子、學點手風琴，學過一點鋼琴，就是這樣，卻鬼使神差地在小學四年級模範生感言中留下志願：「我要寫一首全世界都知道的歌。」

是最近有歌迷翻出照片，不然舒米恩都忘了這件事，如今看來，「覺得我剛好就在這條路上。」

舒米恩小時候。圖／舒米恩提供

音樂進入生命

高中時是部落唯一高中台東高中的楷模之一，但家裡經濟出問題，不想應父親希望去考軍校的舒米恩，畢業後跑去花蓮投靠母親並出外打工。「花蓮門諾醫院改建，一樓急診室跟二樓的天花板是我的作品」，他現在能笑著說，但當年看著同學考上大學，自己還是做工地，心裡難受。

在花蓮的那段消沉時光，舒米恩寫歌。而寫歌這件事，是高二開始的，誤打誤撞。

舒米恩說，當初進入了體育生居多的班級，當別人都去練體育時，他進管樂社想學薩克斯風，沒想到拿到「很像薩克斯風」的豎笛，雖然覺得像甘蔗一樣不夠帥，也樂呵呵練了起來，順便把其他樂器摸索一遍。

當時樂隊演奏的都是「魔女宅急便」、「天空之城」這類曲子，舒米恩想：「豎笛從來都沒有當過solo，我要寫一首豎笛可以solo的歌。」慢慢研究總譜，他要替豎笛出頭。

剛巧，一位同學拿著情書央求舒米恩配上曲子，他笑說：「我人生第一首歌是用豎笛寫的，這才是最詭異的。」寫好了，兩人還偷開學校音樂教室的門鎖，彈鋼琴錄起來。

同學的音樂告白以失敗作終，但17歲的舒米恩從此愛上創作。尤其又發現有些創作比賽有獎金，他開始大量寫歌、大量參賽，唯獨還是沒有自信唱。

少年舒米恩對於唱歌還沒有自信。圖／舒米恩提供

北上新天地

在花蓮半年，苦悶的孩子想離開，舒米恩考上台灣藝術學院（已升制為大學）的印刷藝術系。他還要安撫爸爸：「印刷系很好，以後印鈔票的。」

舒米恩大三還是休學了，但這段期間學會了吉他，創作能量大爆發。但他笑說，當時很愛模仿蔡健雅、周杰倫、張震嶽，比賽時都模仿這些人的曲。

連當兵都繼續比賽賺獎金，因為參加軍歌比賽太優秀，引起日後圖騰樂團鼓手阿勝注意，大家揪一揪，2002年組成當時台灣歌壇少見的原住民樂團。舒米恩說：「在那之前，我只要比賽都得獎，從沒失手過，但玩樂團的時候，我真的開始想做原創的音樂了。」

退伍後，一邊玩團，一邊到電視台工作糊口。當時圖騰頗受矚目，又很認同出身文化，前後被拍了九支紀錄片，其中一支還是日本導演來拍的，舒米恩笑說：「根本是樂團界的Discovery。」

舒米恩在母校都蘭國小。記者陳立凱／攝影

尋文化的根

圖騰樂團五人中有四人是原住民，一到夏天，放棄賺錢的商演，都請假回家參加豐年祭，不只是原住民樂團，是真的心在原鄉。

2010年以「舒米恩」發行個人專輯，也是他在摸索文化認同的過程。他記得大學三年裡，身為全校僅有的六名原住民學生之一，很受矚目，他的傳統技能、尤其是竹編，還被工藝系教授找去教學，老師們和同學們都在鼓勵他多認識自己的文化。

簽了唱片公司後，不必再四處賺錢，舒米恩有時間回部落，把自家弄成公共空間，利用寒暑假教青少年吉他及母語歌，後來更發展出「海邊的孩子」演唱會，每年四、五月舉行，收入就是他在帶青少年時需要的經費。

不料，天真的舒米恩踩到了部落的權力紅線。「阿美族有年齡階層這樣的秩序，我的年紀還沒到那個位置，就不能做那個事情。」屬於「拉千禧」的他跨了四級：「直接觸動了那些中年男子的政治核心問題。」

再加上部落的邏輯是，你賺的錢應該交出來變公共財。舒米恩無奈：「我只是覺得國、高中生沒有人帶啊，結果自己辛辛苦苦賺到錢就被老人家沒收，那一刻我在想，接下來孩子們的經費從哪裡來？」

幸而有位「上級」的大哥相挺，從中協調，找了上下級的人與部落耆老開了五、六小時的會，舒米恩一口水沒喝，會回答立委質詢一般，一一回答錢怎麼來、怎麼去。終於獲得批准，舒米恩可以做這件事。

拿到准令的舒米恩於是四處表演賺經費，但這是個人事務，不好去唱圖騰的歌，所以他開始累積「舒米恩」的歌，於2010年發行全母語的個人專輯。

舒米恩在家鄉都蘭辦的「阿米斯音樂節」，2019年的盛況。圖／舒米恩提供

阿米斯音樂節

因為疫情，今年阿米斯音樂節停辦，舒米恩有點失望，雖然2013年辦到去年第五屆號稱8000人票房，他還是賠、也還是想辦下去。

舒米恩靠一己之力，不拿補助，辦起都蘭的「阿米斯音樂節」，起源也是誤打誤撞。他說，因為2011年時從總統馬英九手中拿到金曲獎獎座，族人覺得面上有光，他便想辦演唱會回饋家鄉，沒想到親友吐槽：「你唱歌那麼難聽，你在台北騙錢，要回來唱的話，我們全部的人都要唱喔。」

舒米恩決定真的辦場音樂會，結果鄰居阿姨很憂心：「你確定要辦音樂節喔？會吸毒內。」

舒米恩只好以行動打消部落的擔憂，先以自家門口一晚兩個攤位、兩個表演者的小場次，加上部落工作坊與民宿，包裝成兩天一夜「部落小旅行」，每次10人、20人，還以隔天親自陪看日出為誘因，鼓勵訪客早睡早起不喝酒不鬧夜。

2013年，舒米恩可以辦真正的音樂節了，在「都蘭小巨蛋」都蘭國小體育館，雖然分別請到A-Lin、魏德聖、張震嶽等明星助陣，但舒米恩不希望來客都是這些明星的粉絲，於是和藝人們商量：只唱一首歌、不宣傳明星、晚場留給素人、唱酬再便宜一點。

這些明星理解舒米恩把舞台分享給部落的心意，都願意配合。而賣票時沒有節目單，完全是「瞎鳥票」，賣的是都蘭的文化，不是明星。

但一直賠怎麼辦？他笑：「那就要靠舒米恩再紅一點。」

在都蘭的土地上

2012年，舒米恩發新專輯時，請來隋棠拍「別在都蘭的土地上輕易的說著你愛我」MV，歌名像情歌，其實是都蘭子弟的抗議。

事件背景是美麗灣開發案，這個建築至今仍在前往都蘭的台11線海岸上。多年來，各種開發或外來影響，多少在改變都蘭，外來人多了，土地貴了、消費高了、本地人走了，文化就被稀釋了。

舒米恩一直在思考，都蘭人能不能靠文化品牌、形象、握有的知識，例如野菜的各種應用、小米酒的文化符號等，打開對外的門，但怎麼開、怎麼接納外人、怎麼教？「我們一直在提高我們的文化能量，先拉攏對在地友善的人，這些知識自然就會融合在一起。」

「我也覺得我要先紅了，才有辦法照顧部落的人，所以當然也會在作品上努力追求新高度。」這個小學立志要寫歌揚名世界的都蘭之子，如今想的是功成名就後的效應：「借重一些支援，我就可以跟部落做一些事。」