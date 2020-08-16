防疫不防藝 台北愛樂少年弦樂團松機驚喜快閃演出

防疫期間，現場演奏的音樂成為全世界樂迷的奢求。今天一早，卻有歡快悅耳的琴聲從松山機場國內線航廈大廳優雅流瀉。這是剛結束「澎湖國際海上花火節」邀演行程的台北愛樂少年弦樂團，今日一下機即在松山機場快閃演出，帶來台灣經典民謠組曲和大家耳熟能詳的外國名曲，吸引不少候機旅客與民眾圍觀欣賞。

台北愛樂表示，台北愛樂少年弦樂團今早從澎湖搭機返台，在台北國際航空站及統一超商的支持下，讓團員在松山機場國內線航廈大廳進行快閃表演。現場演出「丟丟銅仔」、「草蜢弄雞公」等台灣民謠組曲，為這一趟澎湖行畫下句點。

指揮黃思瑋表示，歸功於台灣優秀的防疫工作，才能讓台北愛樂少年弦樂團能夠帶著樂器去旅行，將美好的音樂帶到澎湖以及松山機場，「對孩子們來說是生命中難得的經驗，也是對社會最好的回饋」。

台北愛樂少年弦樂團為台北愛樂文教基金會旗下的「台北愛樂少年樂團」團隊，為8至18歲少年音樂家提舞台。除了每年定期推出音樂會，也積極嘗試多樣的音樂演出形式，更透過音樂做公益，期望為孩子們帶來豐富的人生體驗。