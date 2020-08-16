超商複合店再創新！萊爾富攜手車麗屋 生活用品、汽車百貨一站買
疫情持續衝擊各行各業，加速品牌尋找新出路。看準品牌跨界帶來的火花，以及疫情期間民眾減少搭乘大眾交通工具，多選擇自駕出遊的商機，萊爾富攜手汽車百貨車麗屋再度於楊梅推出複合新店型！
超商已是國人日常生活不可或缺的一環，依公平交易委員會近期的調查資料，超商門市數量於去年創下自2006年以來最大增幅，平均每2,065人就有1家連鎖式便利商店。且受到疫情影響，今年上半年搭乘客運人數創下近20年來同期新低，而自用小客車新車領牌數卻是近3年內同期新高，讓萊爾富瞄準廣大開車族的市場商機，攜手車麗屋合作創造雙贏。
繼上個月甫於嘉義首次合作開店，帶動業績成長約10%之後，這次選在楊梅推出第2家新型態門市。汽車精品與民生用品產業看似衝突搭配，卻是相輔相成的組合，不僅滿足全家一站購足的概念，還可以讓民眾等待保養時可在店內享受便利商店所提供的服務。萊爾富董事長表示，未來有機會透過雙方點數交換，擴大會員生態圈；車麗屋董事長也表示，除了藉由異業合作滿足顧客多元需求，未來也將整合車麗屋網站線上銷售、線下體驗，與萊爾富、台亞石油共同打造產業生活圈。
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