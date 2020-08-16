超商複合店再創新！萊爾富攜手車麗屋 生活用品、汽車百貨一站買

疫情持續衝擊各行各業，加速品牌尋找新出路。看準品牌跨界帶來的火花，以及疫情期間民眾減少搭乘大眾交通工具，多選擇自駕出遊的商機，萊爾富攜手汽車百貨車麗屋再度於楊梅推出複合新店型！

超商已是國人日常生活不可或缺的一環，依公平交易委員會近期的調查資料，超商門市數量於去年創下自2006年以來最大增幅，平均每2,065人就有1家連鎖式便利商店。且受到疫情影響，今年上半年搭乘客運人數創下近20年來同期新低，而自用小客車新車領牌數卻是近3年內同期新高，讓萊爾富瞄準廣大開車族的市場商機，攜手車麗屋合作創造雙贏。