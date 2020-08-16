陳定信臨終參與胰臟癌臨床試驗 盼留下一筆科研資料

有「台灣肝帝」之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信6月24日病逝，享壽77歲。陳定信的遺孀許須美表示，陳定信今年3月罹患有「癌王」之稱胰臟癌，然而他面對死亡仍有研究精神並積極治療，願意參與臨床試驗嘗試新藥，為胰臟癌的治療「留下一筆資料」，讓最後的生命更有意義。

陳定信最早證實台灣肝炎、肝硬化、肝癌的主要元凶就是B型肝炎病毒，及B型肝炎透過母子垂直傳染，並促成台灣推動新生兒全面施打B肝疫苗，讓新生兒B肝感染率降到1%以下，對肝炎防治貢獻卓著。

台大醫學院今為陳定信舉辦追思會，蔡英文總統、副總統賴清德等政要皆到場致意、獻花外，許多陳定信的親友以及學生也在追思會場分享與他的相處點滴。

肝基會董事長許金川教授表示，陳定信的過世是「醫科巨星的殞落」。他分享自己和陳定信雖是「師兄」，實則陳是自己踏入肝癌早期發現研究的啟蒙老師，更以「一盞明燈」來形容陳定信。

他也盛讚陳定信是台灣醫界難得奇才，只能用「天縱英明」來形容，並稱陳有如「漢武帝」般在肝病研究的領域上，雄才大略、開疆闢土，帶領台灣肝病研究進入世界舞台。

陳定信一生致力於消除肝病，許金川說，若要說陳定信有什麼缺憾，「應該就是對自己太嚴苛」，一天只吃一餐飯，且忙到沒時間做健檢，才會這麼得到胰臟癌，這麼突然就病逝。

台大教授、牙科醫師蕭裕源是陳定信建中同學。他說，曾問陳定信內科下面有「胃腸肝膽科」，為何沒有「胰臟科」？當時陳定信回答說，「胰臟太難治了，有也沒有用」。蕭裕源感嘆說，偏偏陳定信「栽在胰臟上」。

當時蕭裕源也建議陳定信是否將自己「深受其害」的胰臟癌經驗，口述給後輩作為治療上的參考。但陳定信回答「症狀和教科書一樣」，可見胰臟癌的治療研究上仍有待努力。

陳定信的女兒、中研院基因體中心副研究員陳韻如說回憶，姑姑探病信曾問父親：「你救這樣多人，怎麼還這樣？」面對難治的胰臟癌陳定信只淡淡回答：「這是命。」

但她說，父親因為爺爺罹患肝病離世的關係而投入肝病研究，父親罹患更快更惡性的腫瘤，也許是要告訴大家醫學有其極限以及研究此疾病的重要性。

然而陳定信對自己的病情卻很清楚，也會參考醫師團隊的建議後決定要不要用藥。陳韻如說，當時所有家人還在病房外為他要不要插鼻胃管討論許久，回到病房，他已經裝好。原來陳定信已經運用醫療專業和住院醫師討論完，決定裝了。

陳定信的妻子、同樣投入公衛領域20年的許須美則深情表示，今年是與陳定信結婚50周年，雖然上天雖然陳「癌王」的試驗，但她將心態調整成是再次戀愛的機會，日夜照顧，並每晚向陳定信說「我愛你」。陳定信雖非浪漫之人，但回應的這三字的次數遠遠超過過去50年。

許須美也透露，末期時陳定信雖被判定僅剩一周生命、已走到緩和醫療，但當時透過中研院院士陳培哲知道有新的標靶療法，陳定信也毅然參加臨床試驗。她說，儘管在三次治療後，陳定信仍不堪癌症肆虐離世，但他積極治療，並且秉持科研的精神，為胰臟癌的治療「留下一筆資料」，讓最後的生命更有意義。

許須美也傳達陳定信對醫界的期待，一是培育醫學科學家、提攜後進；二是創新研究造福民眾，除了繼續根除B、C肝炎，並精進胰臟癌的診斷與治療。

前副總統陳建仁則引用聖經講話語「這個美好的仗我已經打完」，表示陳定信並未離開，只是到了更美好的地方；盼未來與陳定信相聚時，能告訴他：「我們這些學生如何地努力走完你沒走完的道路。」