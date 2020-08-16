氣象局警示竹苗大雷雨 持續至下午3時

疫情促使消費者大量使用網購，卻導致更嚴重的環境問題。據統計，由於疫情影響，消費者使用網購的頻率比以往高出3到4倍，雖然方便又避免傳染，卻導致大量包裝垃圾，以及運送過程中產生的廢氣。在環保團體呼籲下，企業和各國政府提倡消費者應重複利用包材、減少退貨次數，台灣也由環保署推出「網購認證標章」，推廣包裝減量。

2020-08-16 14:41