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氣象局警示竹苗大雷雨 持續至下午3時
中央氣象局針對新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。
大雷雨即時訊息示警區域：
新竹市：東區、北區、香山區。
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。
苗栗縣：竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。
氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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