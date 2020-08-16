疫情網購不環保 包裝廢料有害環境

疫情促使消費者大量使用網購，卻導致更嚴重的環境問題。據統計，由於疫情影響，消費者使用網購的頻率比以往高出3到4倍，雖然方便又避免傳染，卻導致大量包裝垃圾，以及運送過程中產生的廢氣。在環保團體呼籲下，企業和各國政府提倡消費者應重複利用包材、減少退貨次數，台灣也由環保署推出「網購認證標章」，推廣包裝減量。

運貨、包裝傷害環境

《時尚商業》報導，網購包裝減量、環保等議題已受到關注討論多年，然而因為疫情影響，網購量暴增，包裝廢棄物以及運輸車量來往產生的廢氣，造成了嚴重的環境汙染。

幸好消費者與電商之間都認知到這個問題，紛紛再次呼籲包材重複使用以及減少退貨次數。德國服飾電商網站Zalando的創辦人Kate Heiny表示，去年他們的調查發現，由電商製造出來的排放廢氣，60%來自於遞送以及退貨的運輸途中，因此致力於減少運輸車排放，例如集中送貨、呼籲消費者減少不必要的退貨，以降低運輸車來往的次數。

澳洲電商Iconic則表示，他們曾致力設置回收站，讓消費者可以回收包裝材料，然而由於澳洲過於廣大，多數消費者無法到達方便的回收站，最後改為由電商方使用重複性包材，但Iconic表示，為了要讓包裝美觀，如何讓重複使用的包材也能如新的一樣好看，是電商必須面臨的挑戰。

日本包裝再利用

在日本也面臨到關於包裝浪費的問題，Japan Times報導，日本電商網站將利用加強包裝收費，或者包裝重複利用可以折價的方式，讓消費者更重視包裝重複利用的重要性。然而在退貨方面，由於網購退貨涉及到消費者相關法令，雖然呼籲要謹慎消費，卻還是難以阻止消費者退貨的行為。

台灣則由環保署則推出「網購包裝減量標章」，目前受認證的網購平台包括PChome線上購物、蝦皮24h、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、博客來、生活市集、PChome商店街等，通過標準例如包裝材料應以可回收材質製作、印刷面積不得大於特定大小，並期望能達到包裝材重量應低於包裹總重10％的目標。

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