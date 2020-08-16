少女無依常自殘 社工支持陪伴助翻轉人生

社工許如悅長期服務藥酒癮、精神障礙者，陪個案經歷人生幽谷，曾有少女不被家人接受，會談時自殘、跳樓、打電話哭訴想自殺，但許如悅支持陪伴、願意相信，因而改變弱勢人生。

除了社會福利、家暴防治外，長照、毒品防治、藥酒癮防治、精神醫療、安寧緩和醫療等許多領域，都可看到社會工作者的專業身影。

今年獲頒衛福部社會工作服務績優獎的許如悅，是三軍總醫院精神醫學部醫療社工師，社工年資17年。她長期關注藥酒癮和精神疾病者，也曾經歷重大傷亡事件，如民國109年黑鷹墜機、104年復興航空空難等，陪同罹難者家屬認屍、給予情緒支持。

讓許如悅感受深的是，社工不只是穩定社會的力量，也可能改變個案的人生，甚至挽救他們的生命。

在10幾年前，許如悅遇到一名讓她印象非常深刻的個案，那是一名有躁鬱症的少女，每週都要到醫院急診報到，有酒癮，且跟著男友吸毒、反覆自殺。家人冷眼旁觀，把少女當成壞孩子。

得不到支持，少女用激烈行動表達自我，她自殘、常自殺，曾在與許如悅會談時，直接拿刀割腕，也曾衝出會談室想跳樓。

許如悅接受中央社記者採訪時，回想那些驚心動魄的時刻，語氣仍充滿緊張。當時會談室在4樓，若往下跳，不死也殘，身為社工，看到個案出現驚人之舉，馬上就要隨機應變，她立刻起身追出，死命地跑，及時在高樓邊緣把個案拽下來。

少女當時常出狀況，也曾被抓到警局，警察問她聯絡人，她不找爸媽，而是找許如悅；有一次，少女站在捷運站月台邊，有跳下去的衝動，她也打電話給許如悅，兩人聊了10多分鐘，成功讓少女平穩走離月台。

許如悅說，陪伴此類個案常會提心吊膽，但雙方也建立深厚的互信，後來個案愈來愈穩定，每次要吃的藥量大幅減少，也成功復學。許如悅還參加少女的國中、高職畢業典禮，這10多年來兩人也保持聯絡。

為什麼少女的生活能轉彎，許如悅認為，改變的關鍵是支持陪伴，且願意相信個案。少女的家人對精神疾病有刻板印象，不願給予支持；許如悅則是持續陪伴，「當她不行的時候，就會來找我，我就會陪著她」。兩人一路磕磕絆絆但相伴前行。

許如悅的社工路也曾跌落深谷，那時她生第3胎，經歷嚴重難產、休克，必須插管急救。幸運撿回一命後，卻喪失生活能力，連呼吸都要重新訓練。

許如悅說，本來在生活、工作如魚得水，經歷生死交關及後續的漫長復健，緩慢找回失去的能力，也因此切身感受個案的心情，從此用陪伴關心取代助人心態。

自比為負傷療癒的天使，許如悅表示，服務個案一路走來，收穫永遠比付出還多。期許自我微光能照亮前方，與服務對象即便蹣跚亦同行。

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