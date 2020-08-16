普悠瑪18死之後...台鐵限速備援系統遲未安裝 還大減455輛

接種流感疫苗後產生的漿細胞「無處安身」，導致防護力逐漸降低。台灣衛福部建議國人每年都要接種流感疫苗，因為每年流行的病毒株都會變異，且接種4至6個月後保護效果可能下降。近期埃默里疫苗中心研究季節性流感疫苗保護力隨著時間下降的原因後發現，其關鍵在於新生成的漿細胞無法在骨隨中找到「定居」之處。

2020-08-16 12:38