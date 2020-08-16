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普悠瑪18死之後...台鐵限速備援系統遲未安裝 還大減455輛

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
前年10月21日普悠瑪出軌翻覆，造成18人死亡、291人受傷。 圖／聯合報系資料照片
前年10月21日普悠瑪出軌翻覆，造成18人死亡、291人受傷。 圖／聯合報系資料照片

107年台鐵普悠瑪翻覆造成18死，台鐵局原訂去年底完成普悠瑪、太魯閣號限速備援系統裝設，但有媒體報導，至今僅一台為了測試系統的普悠瑪裝設，且預計安裝車輛大減455輛。台鐵局今天證實，已獲交通部同意編列2.45億元預算，但系統經費比估算還高，原本規畫安裝805輛，現縮減至350輛，年底前將先增設於52套普悠瑪及太魯閣上。

台鐵局去年8月與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下，但至今僅裝設在一台普悠瑪上，進度緩慢。

台鐵局表示，本案依行政院總體檢報告執行，因涉及原ATP系統專利保護限制，技術困難度較高，且台鐵車種型式較多，實際研發測試後，所需經費由原本估算的平均每套30萬元增至70萬元。

為加速推動執行，台鐵局說，經檢討評估後，以原編列預算2.45億元額度內調整安裝車輛數，從805輛調整至350輛，今年2月12日陳報交通部，7月30日獲核復同意。本次經調整未納入部分，將配合預算編列情形，持續擴充辦理。

台鐵局說，本案目前已進行相關技術規範的最後確認，將於9月底前與中科院完成正式簽約，並於今年12月底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車共52套限速備援系統安裝。

台鐵 普悠瑪號 太魯閣 列車 行政院 專利

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