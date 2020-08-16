影／星宇自家員工飛行假期繞飛釣魚台及東沙島

星宇航空為了酬謝自家員工及粉絲，16日開出「星宇人飛行假期體驗航班」，由董事長張國煒親自擔綱擔任機長，帶領自家員工繞行釣魚台及東沙島，寵愛員工及粉絲無極限。

航班班編號JX-8888的星宇航班，16日上午11時從桃園機場起飛，先往東北方向，以低空7000呎繞行釣魚台列島，接著返回本島沿東海岸往南，接著爬高3萬5000呎飛往東沙島，全部飛行時間約4個小時。

星宇航空表示，星宇人飛行假期體驗航班是為感謝粉絲長久以來的支持，並慰勞辛苦工作的員工，K董特別邀請40名粉絲、員工及親友一起到空中放暑假。

早上7時30分開始，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮。許多員工從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。

星宇航空湯姓員工說，帶著家屬報到時在櫃台驚喜巧遇K董，一問之下才發現16日是Ｋ董親自執飛，全家人開心直呼「賺到了！」

星宇航空16日同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉們，特地提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡，現場氣氛熱絡歡樂。

來自台北的陳先生表示：每天密切都關注星宇航空社群帳號，很喜歡小編時常分享有趣的航空知識，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機，待會也一定要跟星宇地勤人員合照。