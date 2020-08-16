苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

免稅商店昇恆昌特賣會8月23日起9天，在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店4樓月宜廳登場，也備受期待，苗栗縣長徐耀昌今天宣布好康，並表示還要爭取苗南地區也辦一場。

徐耀昌今天參加苗栗縣後龍鎮衛生所完工啟用儀式，他提到縣府為了活絡受新冠肺炎疫情影響的經濟，爭取昇恆昌8月23日起9天在尚順君樂飯店，辦理特賣會，縣府也積極爭取在苗南地區也辦一場，在場的張姓婦人說，「我一定會去消費」！平時就會託人到機場昇恆昌免稅店買，更別說到苗栗有特賣會。

昇恆昌尚順君樂飯店4樓月宜廳特賣會，8月23日下午4時到6時會員專屬時段，8月23日下午6時到晚上9時，8月24日到8月30日中午12時到晚上9時，開放一般民眾，入場量測額溫、酒精消毒，並配戴口罩，現場僅提供信用卡付款。