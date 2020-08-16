快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

全台首架星宇人的體驗航班 張國煒執飛乘客大呼賺到

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒現身機艙向旅客打招呼。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒現身機艙向旅客打招呼。圖／星宇航空提供

星宇航空今天推出全台首架「星宇人飛行假期體驗航班」，邀請40名粉絲、員工及親友到空中體驗飛行。有員工在櫃台巧遇星宇航空董事長張國煒，才發現今天是張國煒親自執飛，全家直呼「賺到了」。

星宇人飛行假期體驗航班班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的A321neo飛航，今上午11時從桃園機場起飛，航線自台灣東部向南方飛行，預計下午2時40分返抵桃園機場。

今早7時30分開始，星宇航空報到櫃台湧入排隊人潮，星宇航空湯姓員工說，從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。

還有員工帶家屬報到時，在櫃台巧遇張國煒，一問之下才發現今天也是張國煒親自執飛，全家人開心直呼「賺到了」。

星宇航空表示，今天安排候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡。

來自台北的陳先生表示，每天都密切關注星宇航空社群帳號，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機。乘客登機時，張國煒現身機艙向旅客打招呼，更與所有旅客玩起大合照。

「星宇人飛行假期體驗航班」由星宇航空董事長張國煒執飛。圖／星宇航空提供
「星宇人飛行假期體驗航班」由星宇航空董事長張國煒執飛。圖／星宇航空提供
「星宇人飛行假期體驗航班」今天啟航。圖／星宇航空提供
「星宇人飛行假期體驗航班」今天啟航。圖／星宇航空提供

桃園機場

延伸閱讀

星宇金門包機 暫緩規劃

「偽出國」如何從乏人問津到各家航空爭先推出？ 一文揭露背後始末

5張圖還原星宇航空首次「偽出國」航班 K董親送這彩蛋

影／K董帶星粉「煒」出國 一睹國境之南的東沙群島

相關新聞

高鐵今天下午及晚間 加開2班北上各站停自由座

台灣高鐵公司說，為加強服務旅客，今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車。

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、3...

流感疫苗保護力短 研究：漿細胞找不到定居之處

接種流感疫苗後產生的漿細胞「無處安身」，導致防護力逐漸降低。台灣衛福部建議國人每年都要接種流感疫苗，因為每年流行的病毒株都會變異，且接種4至6個月後保護效果可能下降。近期埃默里疫苗中心研究季節性流感疫苗保護力隨著時間下降的原因後發現，其關鍵在於新生成的漿細胞無法在骨隨中找到「定居」之處。

有心事多找人說 防憂鬱症有方法

多與人互動、向他人傾訴心情能預防憂鬱症！憂鬱症是現代人常見的文明病，也有愈來愈年輕化的趨勢。近期麻省總醫院針對憂鬱症產生的原因進行大範圍的研究，結果發現，社交連結是預防憂鬱症最好的方式。該研究發表於《美國精神病學雜誌》中。

影／星宇自家員工飛行假期繞飛釣魚台及東沙島

星宇航空為了酬謝自家員工及粉絲，16日開出「星宇人飛行假期體驗航班」，由董事長張國煒親自擔綱擔任機長，帶領自家員工繞行釣...

苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

免稅商店昇恆昌特賣會8月23日起9天，在苗栗縣頭份市尚順君樂飯店4樓月宜廳登場，也備受期待，苗栗縣長徐耀昌今天宣布好康，...

全球需求回升 汽油明漲0.1元

中油自明（17）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.5元、9...

全台首架星宇人的體驗航班 張國煒執飛乘客大呼賺到

星宇航空今天推出全台首架「星宇人飛行假期體驗航班」，邀請40名粉絲、員工及親友到空中體驗飛行。有員工在櫃台巧遇星宇航空董...

盼搶救瀕死陽明山青邨櫻花王 居民嘆軍方遷離園區荒廢

陽明山中山樓園區位在過去國防部轄管的青邨園區內，一顆樹齡高達80年的「櫻花王株」，因所在土地乏人維管經營，陷入枯萎瀕死的危機，地方人士除向立委陳情呼籲搶救外，也感嘆這棵櫻花王過去在軍方管理下年年開花，成為當地繁榮象徵，但歷經軍方遷離陽管處接管後，櫻花王株乏人管理，花況每況愈下。

外籍演出團隊來台要居檢 衛武營節目有異動

受新冠肺炎疫情影響，衛武營國家藝術文化中心目前來台演出的外籍團隊，需遵守入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施，以致部分外籍團隊與藝術家受影響，無法如期抵台，下半年主合辦節目將有所異動及取消。8月28、30日的普契尼歌劇《杜蘭朵》，男主角卡拉富異動為韓籍男高音李勇勳；10月9日《頂尖交鋒—簡文彬✕艾斯卡許✕高雄市交響樂團》音樂會，將改由義大利管風琴家法吉亞尼擔綱；10月17日原定演出的韓國吉普賽-桑加魯樂團無法如期來台，將由古典吉他演奏家林家瑋，策畫演出《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》。

中藥不當含鉛調劑 苗栗今年查124家無違規

台中、彰化地區傳出中醫診所不當調劑含鉛中藥，並造成鉛中毒事件，苗栗縣政府衛生局今年共查核109家次中藥房、15家次中醫診所，並抽驗15種品項中藥材，查無販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥，衛生局將持續加強查核，為縣民健康把關。

氣象局超級電腦 後年升級更準

為了讓氣象預報更精確，行政院編列十億元，更新氣象局的超級電腦。氣象局長鄭明典表示，預計後年就可全面升級，屆時不僅讓預報的...

熱門新聞

長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

全台15縣市大雨特報！ 苗栗、台中大雷雨

雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。