全台首架星宇人的體驗航班 張國煒執飛乘客大呼賺到
星宇航空今天推出全台首架「星宇人飛行假期體驗航班」，邀請40名粉絲、員工及親友到空中體驗飛行。有員工在櫃台巧遇星宇航空董事長張國煒，才發現今天是張國煒親自執飛，全家直呼「賺到了」。
星宇人飛行假期體驗航班班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的A321neo飛航，今上午11時從桃園機場起飛，航線自台灣東部向南方飛行，預計下午2時40分返抵桃園機場。
今早7時30分開始，星宇航空報到櫃台湧入排隊人潮，星宇航空湯姓員工說，從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。
還有員工帶家屬報到時，在櫃台巧遇張國煒，一問之下才發現今天也是張國煒親自執飛，全家人開心直呼「賺到了」。
星宇航空表示，今天安排候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡。
來自台北的陳先生表示，每天都密切關注星宇航空社群帳號，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機。乘客登機時，張國煒現身機艙向旅客打招呼，更與所有旅客玩起大合照。
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