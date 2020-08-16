流感疫苗保護力短 研究：漿細胞找不到定居之處

接種流感疫苗後產生的漿細胞「無處安身」，導致防護力逐漸降低。台灣衛福部建議國人每年都要接種流感疫苗，因為每年流行的病毒株都會變異，且接種4至6個月後保護效果可能下降。近期埃默里疫苗中心研究季節性流感疫苗保護力隨著時間下降的原因後發現，其關鍵在於新生成的漿細胞無法在骨隨中找到「定居」之處。

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊招募了53位健康受試者，這些受試者均自願在接種季節性疫苗前、一個月後提供骨髓樣本，其中有些受試者也在一年後參與追蹤觀察。結果發現，一個月後受試者骨髓內針對流感疫苗而生的細胞增加了0.8%到1.9%，但一年過後就回到了原本的水平。

由於人體內原本也有製造抗體的漿細胞，因此研究團隊接著特別將受試者原本骨髓內的漿細胞與施打疫苗後產生的漿細胞區別開來做比較。研究第一作者戴維斯表示，施打疫苗後產生的漿細胞所製造的抗體會有一些不同之處，可以用定序法找出並追蹤。

結果證明，施打疫苗後產生的漿細胞經過1年後有70%到90%會消失，但人體原本的漿細胞則會一直存在並製造抗體。主導研究的艾哈邁德表示，造成這樣的差別主要的原因在於，施打疫苗後產生的漿細胞只到達骨髓內是不夠的，要真的在骨髓內「定居」並經歷基因與代謝系統上的改變，才能長久存活。

根據《Eurekalert》報導，找到原因之後，未來就比較有機會研發出保護力較持久的疫苗。艾哈邁德表示，現行的不活化流感疫苗都沒有添加佐劑，他認為佐劑應該能幫助漿細胞在骨髓中找到長久棲身之所，可以是後續研究重點。

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