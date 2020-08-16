有心事多找人說 防憂鬱症有方法

多與人互動、向他人傾訴心情能預防憂鬱症！憂鬱症是現代人常見的文明病，也有愈來愈年輕化的趨勢。近期麻省總醫院針對憂鬱症產生的原因進行大範圍的研究，結果發現，社交連結是預防憂鬱症最好的方式。該研究發表於《美國精神病學雜誌》中。

社交連結是關鍵

根據《每日科學》報導，為了全面了解預防憂鬱症的方式，研究團隊進行2階段的實驗。在研究的第一階段，研究團隊從英國生物樣本庫中收集到超過10萬名受試者的資料，系統性地觀察一系列可能與憂鬱症相關的可改變因子與憂鬱症之間的關聯性，其中包括社群媒體的使用、飲食習慣、環境因素等等。

接著在第二階段的實驗中，研究團隊將上一階段觀察到與憂鬱症關聯性最強的影響因子挑出來，利用孟德爾隨機化方法確定那些因子與憂鬱症之間的因果關係。結果發現，最重要的影響因子便是向他人傾訴心情、拜訪家人朋友的頻率等等，這些因子都與社交連結、社會凝聚力有關。

疫情隔離提高風險

根據《Medical Xpress》報導，即便是基因不健全或過去經歷過創傷的人，增加與人的社交連結也能稍微降低罹患憂鬱症的機率。不過在新冠肺炎疫情肆虐的狀況下，人與人之間被迫保持社交距離，因此憂鬱症高危險群更要注意調適身心。

憂鬱症會嚴重影響患者的生活，甚至連帶讓他們身邊的人也跟著不好受，但目前醫學界還未找到有效預防憂鬱症的方式。研究團隊表示，上述研究證明現代技術已經能用數據進行大規模的研究，希望未來能研發出有效預防憂鬱症的行動策略，並找出其他疾病發生的原因。

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