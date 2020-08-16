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高鐵今天下午及晚間 加開2班北上各站停自由座

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣高鐵今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車。 圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車。 圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵公司說，為加強服務旅客，今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車

台灣高鐵公司說，經檢視旅客訂位狀況，將於今天下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外)，以加強服務旅客周末北上之旅運需求，歡迎多加利用。

高鐵公司說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

高鐵公司表示，配合防疫新生活運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

台灣高鐵公司說，為加強服務旅客，今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車。圖／取自台灣高鐵網站
台灣高鐵公司說，為加強服務旅客，今天加開2班北上各站停靠之全車自由座列車。圖／取自台灣高鐵網站

社交距離 口罩 高鐵 列車 車廂

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