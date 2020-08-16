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中藥不當含鉛調劑 苗栗今年查124家無違規

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供
苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供

台中、彰化地區傳出中醫診所不當調劑含鉛中藥，並造成鉛中毒事件，苗栗縣政府衛生局今年共查核109家次中藥房、15家次中醫診所，並抽驗15種品項中藥材，查無販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥，衛生局將持續加強查核，為縣民健康把關。

衛生局指出，台灣2005年5月1日起禁止使用中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，衛生局去年也查核39家次中醫醫療院所、178家次中藥房，及市場監測抽驗中藥材15品項，並無發現違規。

中藥販賣業及中醫診所若違反，處罰相當重，可以依藥事法處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，醫師法處10萬元到50萬元罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月到1年，或廢止執業執照，情節重大者，並得廢止其醫師證書。

苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供
苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供
苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供
苗栗縣政府衛生局查核中藥房、中醫診所，並未發現販售或調劑硃砂及鉛丹等禁藥。圖／苗栗縣政府衛生局提供

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