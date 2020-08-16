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午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
午後山區有對流發展，並擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率。本報資料照片
午後山區有對流發展，並擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，要注意防曬、防中暑。

今天大氣不穩定，午後山區有對流發展，並擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，應注意防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。南方水氣多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。北部23至36度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至36度。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬明天至周五20時平均圖顯示，500百帕太平洋高壓中心大約在日本附近徘徊。而台灣則是在太平洋高壓的邊緣，沉降作用弱；低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。中午前大致晴朗炎熱，下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，有強對流發展。

而台灣自10日起已連續6天，每天午後皆有局部大雷雨發生，他說，況且模式模擬顯示，未來再連續一整周的機率很高。午後雷雨雖然很平常，但能連續這麼多天，就不是很常見了。

明天至周六天氣型態變化不大，各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。

明天至周四東南風略增強，西半部午後對流的位置略微調整，新竹以南機率較高，桃園以北機率則降低；迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。

周五、周六東南風減弱、桃園以北午後對流機率再提高，與新竹以南的機率類似。

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