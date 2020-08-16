氣象局超級電腦 後年升級更準

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
氣象局長鄭明典表示，行政院編列十億元，更新氣象局的超級電腦，預計後年全面升級。 圖／取自中央氣象局網頁
氣象局長鄭明典表示，行政院編列十億元，更新氣象局的超級電腦，預計後年全面升級。 圖／取自中央氣象局網頁

為了讓氣象預報更精確，行政院編列十億元，更新氣象局的超級電腦。氣象局長鄭明典表示，預計後年就可全面升級，屆時不僅讓預報的位置、雨量等更精準，預報時效也從現行的七天延長為十天。不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則說，有再好的設備，觀測的資料準確度也要跟上，購買氣象飛機將是唯一解方。

鄭明典接受本報採訪時表示，一套系統六年左右就需更新，目前氣象局電腦是第五代，預計後年升級為第六代系統。屆時主要有三大精進，一是延長預報時效，從現行七天變成十天；二是提高模式解析度，讓預報精準；三是增加模式完整度。

不過，曾任氣象局氣象預報中心主任的吳德榮表示，天氣預報儀器是消耗品，電腦需要不斷進步，新的超級電腦到位後，只能算跟上時代腳步。吳德榮說，若以現在的設備，誤差還是在且會愈差愈多。早在二○○九年莫拉克風災時就曾建議中央，要效仿美國購入氣象飛機，以提升颱風預報準確度，但喊了逾十年，仍不見中央在氣象預報提升上的決心。

中央大學大氣系副教授王聖翔說，超級電腦計算機資源確實很重要，但有其極限，新的做法是用觀測資料修正預報模式。現今預報上最大的問題，就是模式要有資本資料提供，才知道如何模擬，但台灣垂直觀測非常不足。

王聖翔說，不是有了飛機就萬能，氣象飛機是國際推動的新觀測策略，限制也很多，例如航空空域等，買了飛機，要如何具體實踐和作業，恐怕還要再三到五年時間磨合。

鄭明典表示，飛機維護跟保養成本太高，國內很難實現，目前是委託漢翔航空在關鍵時刻，如颱風時出去觀測。另外也用較好的分析方法，以量取勝增加觀測資料可信度，或是和日韓、香港等鄰近國家合作。

預報 氣象局 吳德榮 鄭明典

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