餵母奶好難／戶外景點有親子廁所尿布台 卻沒有哺乳室

調查發現，近六成爸媽會帶一歲以下寶寶出遊，希望孩子從小就有廣闊視野。怕熱的小雨（化名）是二寶媽媽，喜歡在陰涼處哺乳，但她說：「在景點找哺乳空間真的很不容易」，不想麻煩家人陪她到處找哺乳室，久而久之，愛出遊的她越來越宅，只想待家中。

國旅正夯，打開國健署哺集乳室地圖，發現帶著寶寶在清境農場看羊咩咩，若有哺乳需求，徒步需走半小時到國民賓館才有哺集空間。日月潭全長30公里環潭公路上只有兩個補集乳空間。海港城市的高雄知名景點愛河之心稍微友善一點，但要走到最近的哺乳空間仍需十分鐘以上。

疫情後爸媽比較喜歡帶小孩去戶外，戶外景點都設有親子廁所、尿布台，卻沒有哺集乳空間，成為媽媽社團熱議話題之一。「公共場所母乳哺育條例部分條文修正案」去年三讀通過，雖大量增訂強制設置哺集乳公共場所名單，但公園等戶外景點卻不包含在內。

國健署婦幼組組長林宜靜說，立委及專家去年討論修正案，多次考慮將公園等戶外景點納入「必須」設置哺集乳室名單中，但考量到設置哺集乳室就必須有獨立實體建築物，即使有經費新蓋一間哺集乳室，多數戶外景點規模大，園區部份區域無法長期派人駐守，安全性堪憂。

短期內戶外景點也很難快速擴充哺乳空間，台灣母乳協會秘書長高宜伶建議，媽媽們可以選擇透過哺乳巾或哺乳衣，就能隨時隨地又不擔心裸露親餵；若是因漲奶需要有隱密空間處理，媽媽們也可以到警察局等公家單位或飯店、餐廳等店家借用空間。