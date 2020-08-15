餵母奶好難／哺乳室成免費網咖 急著餵奶的媽媽超崩潰

台灣近年積極提倡親餵、推動哺乳友善環境，但婦女團體發現，國內友善哺乳只做「半套」。雖然各地方政府主管單位明定，哺乳室不得從事哺乳以外行為，但還是有不是哺乳媽媽的「路人」，占用哺乳設施滑手機或睡覺而理直氣壯，彷彿把哺乳室當成免費網咖或休息室。

「遇過在裡面睡覺睡到打呼的中年阿姨」、「遇過在裡面吃便當的。」這些都是媽媽們的哺乳室奇遇。一位 哺乳媽媽表示，曾在醫院哺乳室看到一位阿嬤抱著孫子補眠，只能尷尬拉上簾子，沒想到驚嚇到小孩，阿嬤馬上出來罵她： 「妳幹嘛吵孩子睡覺！」當下讓她很無言，明明是阿嬤占用哺乳室讓她不能餵奶。

據「公共場所哺（集）乳室設置及管理標準」規定，哺集乳室只能專供哺集乳用所用，不可作其他用途， 若違反此規定，如有路人在捕集乳空間睡覺等，地方主管機關會勸導該哺集乳室所在地的負責業者或管理者，並命其限期改善，未改善者最高可罰十萬元。

衛福部國健署婦幼組組長林宜靜坦言，近年地方衛生單位確實仍偶爾會接獲民眾投訴，發現有人隨便占用哺乳設施，但由於經主管機關勸導後，業者都會盡速改善，以去年為例，一整年都沒有人因此被罰款。

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷表示，評鑑或罰則是維持服務設施品質的方法之一，不是唯一的管理手段。管理階層若缺乏性別教育觀念，看不到女性哺乳過程遭遇社會有色和歧視眼光，無法真正了解哺乳對嬰幼兒重要性，管理單位也會變成有抱怨再處理的狀態。

諶淑婷也提到，哺乳室被「另作他用」，其實是提醒注意「多元需求」的存在，公共場所應容納不同需求的人，規畫時應盡量顧及彼此，非相互排擠。她舉例，瑞士蘇黎世機場提供家庭服務空間，備有沙發、座椅或躺床，女性想哺乳可以坐餵或躺餵，同時也提供幼兒躺枕、大小布偶，讓親子都自在。