健保大數據／頸疾就醫前十大 診所囊括四名

頸椎常出現問題的部位為第五至第六節，北醫附醫骨科部脊椎骨科主治醫師吳孟晃表示，引起頸椎椎間盤病變因素包含退化性疾病、外傷、骨折腫大等都有可能，最常見的仍是因年長所引起的退化性疾病為主，臨床上約占九成。台大骨科主治醫師楊榮森則說，台大骨科的頸椎患者多為退化性關節炎。

吳孟晃說，若頸椎病變的症狀尚屬輕微，治療上可透過復健、補充營養補充劑、施打類固醇等來改善，若已影響到生活、睡眠、工作，甚至造成手掌、手部肌肉的顫抖或萎縮等，則建議手術治療。

從健保大數據分析發現，頸椎椎間盤病變治療多採取物理治療及手術治療，接受口服及注射藥物治療比率相對較低；民眾選擇就醫院所，大部分在門診就醫，又以基層診所就醫人數最多，但若需要手術，則以醫學中心為主。

非手術的復健治療如肌筋膜放鬆、脊椎姿勢矯正、頸椎牽引等，即透過物理治療達到不讓椎間盤壓迫神經、讓脊椎減壓而改善症狀。健保署醫務管理組視察陳依婕表示，頸椎椎間盤病變的物理治療，分為簡單、中度、複雜治療三大類，主要看項目跟時間長短來做區分。

她說明，簡單與中度治療包括牽引、紅外線、冷熱敷、超音波、水療、牽拉、運動、肌力訓練等，複雜治療限復健專科醫師開具處方後，交由相關治療人員實施，包含平衡、等速肌力、心肺功能訓練等。診所提供復健多以簡單、中度為主，複雜治療在醫院較為常見。

因頸椎椎間盤病變接受治療的人數和費用也逐年增加，從民國106年的11萬3千多人到108年的12萬2千多人，費用從3.8億成長為4.4億元。

而在門診就醫人數上，依各層級醫療院所分析，大部分民眾都在門診就醫。以綜合排序來看，以三軍總醫院排名第一，108年有3257人看診，但前十名中，基層診所就囊括了四個，其中佑達、佳德診所攻占第二、三名，第四名為中國附醫，第五名為蔡嘉哲骨科，同樣也是基層診所。

健保署長李伯璋認為，從上述數據可知，患者就醫時就近選擇本地知名的地區醫院或基層診所；或是覺得當下症狀比較輕微，先去診所檢視狀況，或透過復健治療方式處理，所以診所在頸部椎間盤病變的治療能量相當大。

不過，如果需要手術，頸部椎間盤病變手術分為脊椎融合術與椎間盤切除術，近三年都在1萬3000件左右，2019年共1萬3554件，脊椎融合術有6419件、椎間盤切除術為6584件，兩者比例相當，手術費用點值約4.12億，都在醫院執行。

在治療選擇上，以醫學中心為主，林口長庚、中國附醫、台北榮總為前三名，第四名則是區域醫院的台北醫學大學附設醫院，第五名為台北馬偕醫院，七賢脊椎外科醫院排名第九，是唯一上榜的地區醫院，但本身也是骨科專科醫院。

從健保大數據分析來看，頸椎椎間盤病變患者接受口服及注射藥物治療人數並不多，申報健保費用每年分別是兩千多萬與廿多萬元。

李伯璋認為，可能與醫師治療習慣有關，加上服藥及針劑治療雖然可緩解神經受到壓迫的症狀，讓中樞神經系統感覺沒那麼強烈，仍非治本，長久而言還是得透過開刀治療。