健保大數據／頸椎椎間盤病變 脊椎融合術CP值高使用多

各式3C產品問世，好不容易站直身軀的人類，又讓頂天立地的脊椎再次彎曲，頸椎椎間盤病變找上門。症狀輕微者可保守治療，如透過藥物及復健改善；但治療半年未改善或症狀加劇，就需考慮手術。人工頸椎手術多是透過椎間盤切除術，除去壓迫處，再透過脊椎融合術或人工椎間盤置換術，維持活動。

椎間盤由類似軟骨構成，中央有一髓核，周邊具強韌纖維環。每一節脊椎骨間都有一椎間盤相連接，椎間盤具有緩衝壓力功用，倘若長期受力，就會使纖維環破裂，髓核突出壓迫脊神經，產生疼痛。一般而言，九成頸椎椎間盤病變患者適度休息三個月後，不適感就會改善。

其餘未如期緩解症狀的患者，醫師多以保守療法，如限制活動、消炎止痛藥物治療及物理治療輔助，僅不到一成患者需手術治療。秀傳醫院骨科部脊椎科主任胡名賢說，椎間盤切除術切開頸部肌肉，就可以進到椎體正上方，切除椎間盤、剝離組織，放鬆神經。

他進一步解釋，若遇病情輕微者，椎間盤切除術並不會完全將椎間盤切掉，只會切去壓迫處。但目前臨床上更傾向完全切除椎間盤，避免頸椎椎間盤突出復發，「因為頸椎已經開始退化，剩餘的椎間盤隨時可能又會跑出來，再次壓迫神經。」

切除椎間盤後，原椎體間就變得空空如也。台北醫學大學附設醫院神經外科主任蔣永孝說，早期尚未研發植入物，醫界都是直接讓椎體自我融合，卻容易發生脊椎狹窄，進而造成骨塌陷。直至八○至九○年代起，臨床使用脊椎融合術，以脊椎支架撐開脊椎孔，避免再次擠壓神經。

胡名賢表示，目前臨床上人工頸椎手術多是脊椎融合術跟椎間盤切除術同時進行。這樣的習慣也在健保資料得到印證，頸椎椎間盤病變患者使用脊椎融合術為6419件、椎間盤切除術共6584件，手術件數幾乎一致。

但胡名賢及蔣永孝都提及，脊椎融合術有一缺點，融合節活動度受限，增加鄰近節早期退化風險。蔣永孝近一步解釋，人體的頸椎由七節脊椎骨所構成，一節不能靈活轉動，就會對其他節產生更大負擔，融合節數越多，鄰近節退化越快。為維持脊椎活動度，人工椎間盤問世。

蔣永孝說，人工椎間盤置換術可維持患部以往活動度，鄰近節退化慢，人工椎間盤與人工關節一樣有使用年限，全視患者脊椎退化程度，脊椎保養愈好就可使用愈久。只要術後三個月避免負重，後續生活都不受影響，也可像正常人一樣搬重物、重訓鍛鍊身體。

胡名賢認為，不論脊椎融合術或人工椎間盤置換術，兩者術後效果都很好，有助患者恢復生活品質，擺脫疼痛。由於前者脊椎支架有健保給付，僅需花費8萬元；後者人工椎間盤需全自費約26萬元，價差超過三倍。他坦言，目前國內仍以脊椎融合術使用者為多，「因為CP值較高。」

胡名賢強調，雖脊椎融合術具鄰近節早期退化風險，但文獻指出，使用過脊椎融合術的患者僅5%需再手術，其餘九成五患者都可藉由復健等保守治療，維持生活品質。60歲以上患者，若脊椎關節已嚴重退化，本身活動度不佳，選擇脊椎融合術就已經可以應付生活大小事。