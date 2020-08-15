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健保大數據／練好核心撐起頸椎 專家推薦游泳最好

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
脊椎彎曲角度圖示 圖/123RF 製表/元氣周報
脊椎彎曲角度圖示 圖/123RF 製表/元氣周報

捷運、公車、火車上坐滿一排「低頭族」乘客，成為通勤族風景。談到現代人姿勢不良，林口長庚醫院骨科部脊椎科主治醫師邱炳燁擔憂地說，長時間低頭看手機，會改變頸椎前凸角度，甚至可能從前凸變成後凹陷，當頸椎角度改變，肌肉就會被拉扯，造成過度緊張、發炎。

頸椎疾病成因有三類

從側面看，人體脊椎走向就像兩個S型，是頸椎往前凸出，一路連接到向後凹陷的胸椎，再連貫到往前凸的腰椎，最後連著微微向後凹的薦椎及尾椎。物理治療師公會全聯會常務理事黃劭瑋說，研究發現，脖子每往前彎一吋，支撐頭部的重量就會增加3至5倍，增加頸椎負擔。

邱炳燁說，頸椎疾病成因分為三種：

1.創傷或外力的頸椎骨折、急性頸椎扭傷。

2.椎間盤突出造成的頸椎神經根病變，好發於中年族群。

3.年紀大、退化也會產生頸椎關節病變。

患者多會出現脖子及肩膀痠痛、肩胛骨周圍痛，疼痛感甚至可能蔓延至上臂或手部。

健保大數據顯示，106年至108年頸椎疾病新確診病例從19萬人攀升至20萬人。邱炳燁認為，頸椎疾病患者增加，應與3C盛行，低頭族、沙發馬鈴薯越來越多有一定關係，民眾把過去戶外活動的時間，都花在使用3C產品，缺乏運動，長期姿勢不良，頸椎受力不均勻，造成關節退化。

長時間維持一個姿勢不動，頸椎肌肉、關節逐漸僵硬，甚至退化到頸椎無力。要避免頸椎傷害，黃劭瑋提醒，辦公室一族應學習正確工作姿勢，「主要是電腦螢幕位置對不對」，電腦螢幕正確位置需保持目光平視或視線往下15至20度，若螢幕過低，可試著以書本墊高，避免駝背。

電腦擺放高度正確，坐姿也正確，才算維持好姿勢。黃劭瑋說，可在辦公椅上放腰靠墊，輔助腰部支撐，也要留意雙腳的腳底板是否可以踩地，若腳懸空，建議加墊東西，膝蓋維持直角是標準姿勢，再加上雙手平放桌面，讓軀幹更有支撐力。「維持正確姿勢，也要適時活動。」

邱炳燁的門診中，多達二至三成患者都是因頸椎問題求醫，邱炳燁提醒，千萬別小看頸椎疼痛，「發作起來可是連晚上睡覺都睡不好」，因為人體在夜間分泌部分激素，容易產生發炎反應，常聽門診患者抱怨晚上用什麼睡姿都不舒服，進而影響睡眠品質及健康。

不想頸椎疾病纏身，邱炳燁說，坐姿、站姿、走路時都應抬頭挺胸，注意姿勢，保持頸椎前凸、胸椎後凹及腰椎前凸角度。上半身負擔也不能都交由脊椎負責，需由強而有力的胸肌、腹肌、背肌輔助，因此，維持規律運動很重要。

「我常說最好的運動就是游泳。」邱炳燁解釋，因為游泳會同時用到上半身、下半身和核心肌群，獲得更全面的鍛鍊，再加上在水中移動會產生額外阻力，就會使用到更多的肌肉，游泳的另一個好處是，對膝關節的影響很小。也可嘗試棒式運動或拉單槓，強化核心肌群。

頸椎疾病患者的肌肉訓練更重要。邱炳燁建議，不會游泳的民眾也可以選擇在水中走路，得以緩解症狀、同時強化肌力訓練，成人每周運動需達150分鐘，每天運動30分鐘。邱炳燁提醒，運動也不可過量，若肌肉痠痛超過三天，就須降低運動強度。

黃劭瑋也強調，頸椎疾病患者最重要的是就醫，評估受影響部位，在專業復健科醫師及物理治療師指導下運動，或接受水療，全身在水中伸展，減少頸椎負擔。長輩也可在醫療院所或社區長照機構，由專人指導下做伸展，避免造成運動傷害。

使用電腦正確坐姿 圖/123RF 製表/元氣周報
使用電腦正確坐姿 圖/123RF 製表/元氣周報

患者 低頭族

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