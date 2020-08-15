健保大數據／治療頸椎椎間盤病變 全台4大醫療院所

●三軍總醫院

全國「頸椎椎間盤病變」門診就診人數，由骨科聞名的三軍總醫院奪冠，成為排行榜前三名中唯一的醫學中心。三軍總醫院脊椎骨科主治醫師陳秋銘分析，可能與三總在頸椎手術治療方面，相較於其他醫院有更多元手術選擇有關，甚至連目前台灣少有人在做的頸椎內視鏡都可提供服務。

陳秋銘解釋，三總頸椎手術方式選擇多，可以為患者提供最適合的手術，治療滿意度高，做出口碑。再加上三總本身就以骨科聞名，自然吸引不少頸椎、肩膀、後背疼痛的患者就醫。另外，國軍弟兄負重容易出現腰椎椎間盤突出問題，到三總就診，可能也會連帶發現頸椎問題。

一般醫療院所執行人工頸椎手術多為脊椎融合術、頸椎椎間盤切除術或微創手術。陳秋銘說，頸椎內視鏡手術相對上述傳統手術是較新穎的方式，國內很少有醫院有在做，但三總有培訓相關專業醫師及設備。

頸椎內視鏡手術雖無健保給付，但術後傷口僅1公分，是現有頸椎手術中最微創。但頸椎內視鏡手術並非每位患者都適用，陳秋銘表示，內視鏡手術專門治療頸椎椎間盤突出，且可否使用全視病灶位置而定，椎間盤突出位置在後外側才適合。

若是椎間盤突出在前位或有頸椎狹窄問題，陳秋銘建議選擇傳統手術，如脊椎融合術、頸椎椎間盤切除術等較為合適。患者在選擇手術方法前，務必與骨科醫師討論。

●林口長庚

治療頸椎椎間盤病變手術以脊椎融合術、椎間盤切除術為主要手術方式，而這兩種手術執行數都由林口長庚奪下冠軍。

林口長庚骨科部脊椎科主任賴伯亮表示，頸椎椎間盤病變隨著人口老化加上「低頭」的不良習慣，加速疾病的發生，其餘的原因多為外傷所致。頸椎椎間盤病變最常使用的兩種手術為脊椎融合術、椎間盤切除術，兩種皆是從脖子前側的頸椎周邊肌肉畫開傷口，脊椎融合術則是利用顯微鏡放置人工墊片或是患者自身骨頭，以放鬆肌肉，改善神經狹窄導致的四肢麻痛感。椎間盤切除術則是磨掉椎間盤突出處，再視需求植入人工椎間盤。

賴伯亮表示，林口長庚對於這兩種手術都有專門團隊，包含腦神經外科、脊椎科醫師等，主要的顯微鏡設備足夠，且複雜的頸椎椎間盤病變，也都能搭配不同的團隊處理。

賴伯亮表示，頸椎椎間盤病變常被誤為五十肩，常有診斷錯誤，導致開錯位置送來林口長庚協助的案例。他呼籲，民眾盡可能預防頸椎椎間盤病變，降低低頭看手機、電腦的時間，特別是不要墊高枕頭，頭部跟身體呈現「L型」，此舉是頸椎椎間盤病變患者最常做的動作。當手部、肩頸麻痛感超過兩個月，透過復健等方式都沒辦法改善，就得懷疑是其他疾病引起。

●高雄七賢脊椎外科

高雄七賢脊椎外科醫院是全台第一家獲衛福部核准創設的脊椎外科醫院，醫療設備比照醫學中心等級，吸引不少患者求治。院長黃旭霖表示，醫院除以高頻熱凝療法治療頸椎問題，更採用顯微手術置換人工頸椎，安全性更高。

3C產品盛行，低頭族增多，不只年輕人滑手機滑到頸椎出毛病，銀髮個案也愈來愈多。有人因頸椎退化或壓迫神經，痛到手臂乏力，最終接受人工頸椎置換，七賢脊椎外科一個月就開幾十台刀。

副院長蔡東翰表示，頸椎有七節，統管的神經系統僅次於大腦。一般頸椎造成的病變約可分為神經根型、脊髓型、自主神經型多種，輕則手麻、畏光、頭痛、胸悶，嚴重的會下肢癱瘓，多數醫院只注意到神經根型、脊髓型症狀，七賢脊椎外科則注意到較少被關照的交感神經型，解決許多病患困擾。

院長黃旭霖表示，醫院除器械設備及「護病比」比照醫學中心等級，更網羅神經外科專業團隊。脊椎治療部分發展無鋼釘手術，開頸椎也採用顯微鏡手術，全程在顯微鏡底下操作，病人安全更有保障。

黃旭霖說，過去置換人工頸椎，是將椎間盤切除再融進骨塊，骨塊分為自費及健保給付；另種選擇是換上陶瓷等材質的「活動關節」，不過費用偏高。不管哪種，手術時間及安全性都差不多，患者可視經濟能力決定。

●新北市佑達骨外科診所

健保署資料統計，位在新北市永和區的佑達骨外科診所，是基層診所頸椎椎間盤病變門診人數第一名。院長蔡宗穎表示，診治上會先了解病患不舒服的臨床徵狀，再從病痛的源頭治療，如果單純治療疼痛部位，並沒有解決病患的問題。

「許多病患照了X光片無異狀，但身體還是不舒服。」蔡宗穎指出，一般民眾就診都會照X光，若無大礙醫師就會開藥、叮囑多休息。但很多問題並不是靠吃藥就能解決，身體的軟組織或韌帶受傷，無法靠X光找出來。蔡宗穎說，除了X光，還會配合超音波檢查，例如，病患腳踝扭傷，還會有撕裂傷，就可透過超音波定位出受傷確切位置，增加治療效果。

他舉例，上班族因長時間久坐，覺得膝蓋不舒服，但其實根本問題是在臀部，因骨盆不穩造成臀部的薦髂韌帶受傷，因為不舒服進而改用大腿外側筋膜活動，才導致膝蓋磨損疼痛。

他說，如果是扁平足治療，會看足弓是否對稱，但問題在於小腿肚筋太緊、有沾黏，或足弓不正內翻導致腳背延長，筋膜才會被拉扯。病患感覺到「疼痛」是結果，醫師要像偵探一樣找病痛源頭。

蔡宗穎表示，只有10%的病患需要手術治療。一般診所會建議病患多休息，但他認為，要找到病患的「弱連結」，加強比較弱的部位，讓筋膜放鬆，搭配物理治療等一條龍治療，讓關節活動穩定度更好，進而得到改善，這也是診所的治療特色。