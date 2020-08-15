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健保大數據／患者破20萬！低頭催人老 頸椎病變年輕化

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
108年頸椎椎間盤病變年齡層統計 製表/元氣周報
108年頸椎椎間盤病變年齡層統計 製表/元氣周報

放眼望去，「低頭」是人類的日常風景，原本應該往前凸出的頸椎，硬是被反向硬凹，經年累月造成椎間盤病變。衛福部健保署統計，近三年的頸椎椎間盤病變人數逐年上升，且有年輕化趨勢。本期聰明就醫╳健保大數據系列20，分析全台頸椎病變患者狀況，作為民眾就醫參考。

健保署統計，頸椎椎間盤病變患者逐年上升，106至108年就醫人數分別為19萬1965人、20萬1447人、20萬3512人，男女比率相當。

就醫年齡以50到59歲的中壯年族群人數最多，連續三年超過五萬人，占所有就醫人數二成五，40到49歲、30到39歲族群緊追在後，分別占兩成及一成五，可見頸椎椎間盤病變有年輕化的趨勢。不過，60至69歲族群也值得關注，平均每年就診人數3萬7千多人。

健保署長李伯璋表示，滑手機、看平板電腦，現在的人長時間「低頭」，造成頸椎椎間盤壓力過大，頸椎椎間盤病變可說是現代社會的文明病，常見導致劇烈疼痛或影響活動，症狀輕微者需復健、避免椎間盤壓迫神經；嚴重者若壓迫到頸椎神經，造成麻木感或影響生活，甚至須經醫師評估後開刀治療。

除了就醫人數增加，統計也發現，106至108年頸椎椎間盤病變患者使用物理治療的人數、件數及費用，年年都有增長。李伯璋表示，不只頸椎、椎間盤病變疾病患者接受物理治療的人數及件數增加 ，健保在整體復健費用上，近年都呈現成長。

除了低頭族容易發生頸椎等病變，李伯璋也認為不能忽視「舊傷」，也就是過去外傷造成的影響。他舉例，他的兒子日前半夜起床上廁所，未留意階梯而滑倒，整個人倒在地上。第一時間想說是否會到導致腰椎受傷，但當下還好能起身，感覺沒什麼問題。

但仍不放心，他兒子隔了幾天又去醫院照X光，竟發現腰椎有裂痕。但進一步了解，發現那是舊傷，原來是小學時受傷留下的傷口。舊傷已不再疼痛，但因滑倒照X光被發現。李伯璋說，兒子近期運動、跑步時格外小心，後來疼痛感漸漸緩解。

值得一提的是，若頸椎椎間盤病變嚴重，必須接受手術治療，傳統使用頸椎融合術，但術後頸部活動度受限，近年臨床上多採頸椎人工椎間盤置換術，雖為自費且金額較高，但可保有原本頸椎活動能力，也較能避免後續關節病變，較受年輕族群歡迎。

李伯璋說，因脊椎手術跟神經有關係，民眾會比較慎重，透過多比較、打聽甚至口耳相傳，從中挑選出適合自己、可信任的醫師。但有些骨科名醫自行開業，專業度與知名度獲民眾信賴，當然也成為民眾選擇因素之一。

由於健保並未給付頸椎人工椎間盤，有民眾反應，同樣是椎間盤置換，有些醫學中心和區域醫院的價格落差很大，甚至可差到十幾萬元之譜。健保署曾經統計，治療退化性椎間盤等疾病的人工頸椎椎間盤，目前多數院所收費約25.5萬元，最高可達30萬元。

透過健保署「醫材比價網」查詢，各醫療院所頸椎人工椎間盤價格不同，同一品牌在A醫院為24萬元，B醫院卻要近30萬元，價差高達6萬元。李伯璋建議，民眾在手術治療前，可先至健保署「醫材比價網」，透過醫材類別、品項代碼、縣市等欄目，先查詢醫材價格。

106-108年頸椎椎間盤病變使用物理治療狀況 製表/元氣周報
106-108年頸椎椎間盤病變使用物理治療狀況 製表/元氣周報
醫材比價網QRCODE
醫材比價網QRCODE
頸椎椎間盤病變男女比例 製表/元氣周報
頸椎椎間盤病變男女比例 製表/元氣周報
醫材價差大，建議先上網比價。網路截圖
醫材價差大，建議先上網比價。網路截圖

健保 患者 醫材

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